Biden ba Egypt løslate Abdel-Fattah

President Joe Biden ba om at den politiske fangen Alaa Abdel-Fattah løslates da han fredag møtte Egypts president Abdel Fattah el-Sisi under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, Foto: Alex Brandon / AP / NTB

USAs president Joe Biden ba Egypts president Abdel Fattah al-Sisi løslate den politiske fangen Alaa Abdel-Fattah som den siste tiden har sultestreiket.

– USA ber om at han løslates, det legger vi ikke skjul på, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan om bord i flyet som tar Biden videre til et Asean-møte i Kambodsja.

Biden hadde et møte med al-Sisi mens han var på klimatoppmøtet COP27 i den egyptiske rødehavsbyen Sharm el-Sheikh fredag.

Sullivan sier at de to hadde en lengre samtale om menneskerettigheter, og at USA jobber aktivt for at Abdel-Fattah og andre politiske fanger løslates.

Abdel-Fattah var en leder under opprøret i 2011. Han ble i desember dømt til fem års fengsel, anklaget for å spre falske nyheter, og startet en delvis sultestreik i april. Fra søndag har han sluttet både å spise og drikke vann.