NTB

To unge kvinner mistet livet da de falt ned i en dyp, åpen kum langs en mørk gate i bydelen Iztacalco i Mexico by.

De to var søstre som var på vei til en konsert sammen med sin far torsdag kveld. Gata der de gikk, er full av fotgjengere når det er en begivenhet i den svære sportsarenaen i bydelen.

Åpne kummer er et stort problem i Mexico by fordi kriminelle stjeler de tunge kumlokkene for å selge dem som skrapmetall.