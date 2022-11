Ukrainas nasjonalsang spilt i Kherson

NTB

Ukrainas nasjonalsang runget gjennom sentrum av Kherson etter at president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde at byen var frigjort fra russisk okkupasjon.

– Foreløpig er våre styrker i utkanten av byen, men spesialenheter er allerede inne i byen, meldte Zelenskyj på Telegram, der han også postet videoer av soldater sammen med sivile.

Ukrainas nasjonalforsamling viste en video av nasjonalsangen som ble spilt på et torg i sentrum av Kherson fredag kveld, og en liten gruppe mennesker samlet rundt et bål i mørket som sang med. Så zoomet kameraet inn på et ukrainsk flagg som vaiet over en offentlig bygning.

Blomster og smil

Tidligere meldte sjefen for en sanitetsenhet at de ble møtt med blomster og smil fra lokalbefolkningen, men også russiske landminer, da de nærmet seg Kherson.

– Vi ser tiltalende smilende ansikter, blomster og broderte tøystykker som vi henger på kjøretøyene våre. Vi ser barn som kommer oss løpende i møte, sa Andrij Zjolob, lederen for enheten, på telefon da den befant seg fem mil fra byen.

Han sa det sikkert er noen innbyggere som er lei seg for at russerne har trukket seg ut, men at han heldigvis ikke har møtt noen.

Flagg og sang

Videoer og bilder i sosiale medier viste beboere som jublende inntok Khersons gater med ukrainske flagg og sang. Et ukrainsk flagg var heist på et monument i byen for første gang siden mars.

På en video ble det vist folkemengder som heiet på menn i uniform og som kastet en mann i kamuflasjeuniform opp i lufta. Andre videoer viste folk som klemte soldater på vei inn i byen.

Russlands forsvarsdepartement kunngjorde fredag at alle de russiske styrkene var trukket ut av byen Kherson og vestbredden av elva Dnipro, tilbake til den andre siden av elva.

Kherson var den første store byen som russiske styrker okkuperte i begynnelsen av krigen og forble den eneste regionhovedstaden de greide å ta. De trakk seg ut da ukrainske styrker rykket mot byen de siste ukene, samtidig som de ødela broer og ferjer over Dnipro slik at russernes forsyningslinjer ble kuttet.

Miner i byen

Zelenskyj sier at russerne plantet miner i byen før de trakk seg ut, og at mineryddere rykker inn rett etter soldatene, sammen med nødetater og folk til å reparere kraftforsyningen.

En ukrainsk kilde sier seg uenig i russiske påstander om at de militære tok med seg alt utstyret, alle 5.000 stykker våpen og annet utstyr. Han sier de etterlot seg mye.

Den russiske generalstaben opplyser at de russiske styrkene etterlot seg plyndrede hjem, skadde kraftlinjer og minelagte veier.

I strid med folkeretten

Frigjøringen av Kherson skjer seks uker etter at Russlands president Vladimir Putin i strid med folkeretten annekterte Kherson og tre andre ukrainske provinser og sa de ville være russiske for alltid. Russland okkuperer fortsatt 70 prosent av Kherson-provinsen.

I Kyiv feiret folk frigjøringen av Kherson til langt på natt med champagne og ropene «Ære til Ukraina». Noen sa seg overrasket over hvor fort det gikk.

– Jeg trodde den russiske hæren ville forsvare seg, og at det ville bli en slags beleiring som i Mariupol, sa Andrej Tratsj, som er fra Odesa og arbeider i Kyiv.

Utgangspunkt for videre framrykking

Gjenerobringen av Kherson kan gi den ukrainske hæren et godt utgangspunkt for videre framrykking mot sør inn i andre okkuperte områder, til og med inn i Krim som Russland tok i 2014.

Men fra sine nygravde stillinger på østbredden av Dnipro kan Russland forsøke å trappe opp krigen. Uansett blir de nye forsvarsstillingene vanskelige for ukrainerne å innta.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier at krigen fortsetter etter den vellykkede frigjøringen av Kherson fra russisk okkupasjon.

På Asean-møtet i Kambodsja sa Kuleba lørdag at det var litt av en innsats å gjenerobre Kherson.

– Men krigen fortsetter. Jeg skjønner at alle vil at denne krigen tar slutt så raskt som mulig. Vi er absolutt de som vil det mer enn noen andre, sa han etter et møte med Australias statsminister Anthony Albanese.