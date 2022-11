Trump kunngjør neste uke at han stiller til valg i 2024 presidentkandidat

Tidligere president Donald Trump skal neste uke kunngjøre at han stiller i presidentvalget om to år, ifølge en nær medarbeider. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB

Donald Trump vil neste uke kunngjøre at han stiller som kandidat i neste presidentvalg i 2024. Det sier hans nære medarbeider Jason Miller.

Den omstridte tidligere presidenten som blir 78 år innen neste valg, har lenge hintet om at han stiller igjen til vervet han tapte til Joe Biden i 2020.

Mens han drev valgkamp for kongresskandidater han selv støttet, varslet han at han i neste uke ville komme med «en veldig stor kunngjøring».

– President Trump skal tirsdag kunngjøre at han stiller til valg som president, sa Miller til Trumps tidigere medarbeider Steve Bannon på podkasten «War Room».

Trump kommer med kunngjøringen etter et skuffende mellomvalg der en rekke av hans håndplukkede kandidater ikke nådde opp. Den røde bølgen Republikanerne regnet med, ble ikke noe av, og de ligger an til kun et svært knapt flertall i Representantenes hus, men ikke i Senatet.

En av de få republikanske vinnerne i valget var derimot Florida-guvernør Ron DeSantis, som seiler opp som en mulig konkurrent til Trump om den republikanske nominasjonen. Trumps kunngjøring neste uke kan være et forsøk på å legge kjelker i veien for DeSantis.