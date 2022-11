Brasil satte ny oktoberrekord for avskoging i Amazonas

NTB

904 kvadratkilometer av den brasilianske delen av Amazons-regnskogen ble hogd eller brent ned i oktober. Det er ny månedsrekord, viser offisielle tall.

Det er romforskningsinstituttet INPE som gjennom satellittobservasjoner har oppdaget en økning på tre prosent i det avskogede området, sammenlignet med oktober i fjor.

2022 peker seg allerede ut som det verste året for avskoging i Amazonas siden INPE begynte å overvåke regnskogen med satellittbilder i 2015. Så langt i år har nesten 9.500 kvadratkilometer blitt ødelagt, sammenlignet med totalt 9.200 i fjor.

Ifølge nyhetsbyrået AFP ble det imidlertid registrert langt høyere tall for avskoging på begynnelsen av 2000-tallet.

Månedsrekorden kommer mindre enn to måneder før president Jair Bolsonaros fireårsperiode avsluttes, etter at han tapte mot Lula da Silva i valget i slutten av oktober. Høyreorienterte Bolsonaro er en kjent skeptiker til klimaendringer og har blitt sterkt kritisert over politikk som oppmuntrer til avskoging.

Den brasilianske avdelingen til Verdens naturfond (WWF) har uttalt at avskoging har «eksplodert» under Bolsonaro og vist til årlig avskoging under presidenten har økt med 75 prosent.

Den venstre Silva, som også var president fra 2003-2010, har lovet å stanse avskoging når han blir president fra 1. januar neste år. Norge har opplyst at dialogen om norsk regnskogstøtte skal gjenopptas med Lulas overgangsteam.