Zelenskyj: Kherson er vår

Ukrainske styrker rykket fredag inn i de sørlige delene av byen Kherson, bare timer etter den russiske tilbaketrekkingen av 30.000 soldater. På Telegram samme kveld skriver president Volodymyr Zelenskyj at byen er under ukrainsk kontroll igjen.

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at byen Kherson igjen er under ukrainsk kontroll etter den russiske tilbaketrekningen fredag. – En historisk dag, sier han.

– Vårt folk. I dag er en historisk dag. Vi tar tilbake Kherson, skriver Zelenskyj på Telegram og legger ved et videoopptak som ser ut til å vise ukrainske styrker som feirer sammen med innbyggerne i byen.

Ukrainske styrker rykket fredag inn i de sørlige delene av byen Kherson, bare timer etter den russiske tilbaketrekkingen av 30.000 soldater.

I sosiale medier florerer det videoer av ukrainske soldater som blir møtt med jubel, ifølge nyhetsbyrået AP. Byen har vært under russisk kontroll siden mars.

– Ukraina vil vinne

Utenriksminister Dmytro Kuleba skrev tidligere på dagen at ukrainske styrker gikk mot nok en viktig seier.

Han publiserte også en video som viste ukrainere som fjernet et stort russisk skilt, hvor det sto «Russland er her for alltid».

– Dette viser at uansett hva Russland sier og gjør, vil Ukraina vinne, skrev Kuleba.

Utstyr tatt med

Tidligere på dagen meldte det russiske forsvarsdepartementet at det ikke var mulig å holde forsyningene oppe til de russiske soldatene i byen ettersom ukrainske styrker har bombet mange bruer.

– Alt av utstyr ble tatt med, og ikke noe som helst av militær verdi ble etterlatt. Rundt 30.000 soldater er fraktet over Dnipro, opplyste departement i en kunngjøring formidlet av statskontrollerte russiske medier.

– Fortsatt russisk

Russiske myndigheter fastholder på sin side at tilbaketrekkingen ikke er noe nederlag eller en pinlig hendelse for president Vladimir Putin.

Hans talsmann Dmitrij Peskov framholdt fredag overfor utenlandsk presse at Kherson-regionen fortsatt anses å være en del av Russland, og at han ikke ser noen utsikt til fredssamtaler med Ukraina.

Kherson ligger på vestbredden av Dnipro og er den eneste regionale hovedstaden som russerne har fått kontroll over i løpet av sin åtte og en halv måned lange krigføring i Ukraina.