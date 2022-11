Ukrainske myndigheter bekymret: Kherson kan bli «dødens by»

Alle russiske styrker er blitt trukket ut av den okkuperte byen Kherson og flyttet over elva Dnipro, melder det russiske forsvarsdepartementet. Nå går ukrainske myndigheter ut med advarsel.

Fredag kunngjorde det russiske forsvarsdepartementet at alle russiske styrker var trukket ut av byen Kherson. Samtidig gikk broen som går over elven Dnepr i lufta, og kort tid etter dukket det opp bilder av det ukrainske flagget som ble heist midt i byen. Det er fremdeles usikkert hvordan broen ble ødelagt, og nå går ukrainske myndigheter ut og advarer om at byen kan være en dødsfelle.

«Dødens by»

En ukrainsk soldat poserer med et ukrainsk flagg i Kherson. Les mer Lukk

Myndighetene frykter at russiske styrker kan ha plassert miner langs de rutene ukrainske soldater sannsynligvis vil bruke for å ta seg inn i Kherson, hvor de kaller byen «dødens by», skriver den flerspråklige kringkasteren Euronews.

– Russland ønsker å gjøre Kherson om til «dødens by», og det kan ligge miner over alt, i leiligheter og i kloakken. De ønsker å etterlate seg intet annet enn ruiner, skriver Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podolijak på Twitter.

De frykter også at eksplosiver kan være plassert rundt viktig infrastruktur i byen som var hovedsetet for den russiske okkupasjonen, og stedet hvor den ikke-anerkjente annekteringen ble feiret størst.

– De kom, de plyndret, de feiret, drepte vitner og forlot byen i ruiner. Velkommen til «Russlands verden», skriver Podolijak videre.

Russiske soldater forlatt for å dø

Ifølge The Guardian skal skadde russiske soldater ha blitt etterlatt i det som beskrives som en «kaotisk tilbaketrekning». Flere skal være tatt til krigsfange av ukrainske styrker.

Totalt skal det ha vært om lag 20.000 russiske soldater i Kherson og omegn før tilbaketrekningen begynte. Nå står det bare en spøkelsesby igjen.

Kreml står fast ved at tilbaketrekningen slettes ikke er et nederlag for Russland og president Vladimir Putin, og talsmann Dmitrij Peskov understreker at de fremdeles anser Kherson som russisk territorium.

Nå henger det nok en gang et ukrainsk flagg over byen, men frykten er der for at det hele er en dødsfelle.

Video: Det ukrainske forsvaret deler «en annen side av krigen»: