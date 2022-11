Viktig bru sprengt: Russland hevder tilbaketrekning er fullført

Den strategisk viktige Antonivka-broen over Dnepr-elven er knekt i to. Samtidig hevder Russland at tilbaketrekningen av Kherson er fullført.

Tilbaketrekningen fra Kherson tok en dramatisk vending i morgentimene fredag.

Ifølge Ukrinform har brua kollapset etter at russerne selv sprengte brua, som er russernes eneste retrettmulighet.

Dermed sto mellom 20.000 og 40.000 russiske soldater overfor en formidabel trussel ettersom brua var innenfor rekkevidden av ukrainsk presisjonsartilleri.

Fredag formiddag melder det russiske forsvarsdepartementet at alle russiske styrker er blitt trukket ut av den okkuperte byen Kherson og flyttet over elva Dnipro.

Ifølge statskontrollerte russiske medier er alt av utstyr tatt med. Russiske myndigheter fastholder at tilbaketrekkingen ikke er noe nederlag eller en pinlig hendelse for president Vladimir Putin

«Brua kollapset etter å ha blitt sprengt av russerne»

Ukrainske soldater avfyrer granater ved frontlinjen fra en russisk T80-tank som ble tatt fra russere under et tidligere slag. Bildet er fra det østlige Donbas-regionen i Bakhmut, Ukraina, 4. november 2022.

På sosiale medier er det allerede lagt ut flere videoer av den ødelagte brua. På en av videoene kan russiske soldater observeres på rekke ved brua. Trolig beveger de seg på provisoriske pontonger som er lagt ut under den ødelagte brua.

Soldatene evakuerte Kherson trolig ved hjelp av flytebroer og båter i det som var et kappløp med tiden.

«Antonivsky-broen kollapset etter å ha blitt sprengt av russerne», skriver den ukrainske aktivisten Serhii Sternenko på sin Telegram-kanal, ifølge Ukrinform.

Russerne skal ha sprengt broen for å forsinke den ukrainske fremrykkingen.

– Risikerer å miste noen av de mest erfarne kampavdelingene

Den russiske krigsreporteren Aleksandr Kots, som skriver for Komsomolskaja Pravda, la i morges ut en video av det som skal være den ødelagte broen.

– Hvis russerne ikke klarer å gjennomføre en velorganisert tilbaketrekning vil de risikere å miste, igjen, noen av de mest erfarne kampavdelingene og mye verdifullt forsvarsmateriell som vil kunne komme godt med i en forsvarskamp på østsiden av Dnipro-elven, sa Tormod Heier ved Forsvarets høgskole, til Aftenposten. fredag morgen.

Men det var før meldingen om den russiske retretten var bekreftet fra Kreml.

Video- og billedmeldinger fredag morgen viser at den viktige Antonovskij-broen, som er både motorvei og jernbanebro, er blitt totalt ødelagt.

A child looks through the bus window as civilians evacuated from the Russian-controlled part of Kherson region of Ukraine arrive at a local railway station in the town of Dzhankoi, Crimea November 10, 2022. REUTERS/Alexey Pavlishak

Reuters: Opptil 40.000 russiske soldater i Kherson



Ifølge Reuters holdt opptil 40.000 russiske soldater stand i Kherson. Da russerne trakk seg ut av Kyiv og senere Kharkiv gikk de på store tap.

– Å trekke seg tilbake er svært krevende. Noen styrker må ligge igjen for å sikre retretten. Man sprenger broer, legger miner og skyter med artilleri for å bremse fiendens fremmarsj. Ved Kherson er det ekstremt vanskelig fordi elven er så vrien å krysse, og området rundt er helt flatt. Man blir svært utsatt, uttaler oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen til VG.

Ifølge lederen for den ukrainske militæradministrasjonen, Halyna Lugova, er det panikk i Kherson by.

– Internett er nede i byen, så folk jeg har hatt kontakt med har ikke gitt lyd fra seg siden onsdag, sier hun til Sky News. Lugova sier at det er tomt for brensel i byen og kun delvis tilgang på vann og elektrisitet.

– I dag har vi gode nyheter fra sør

Ukrainske styrker skal ha gjenerobret mer enn 40 landsbyer i Kherson-området det siste døgnet.

– I dag har vi gode nyheter fra sør. Antall ukrainske flagg som er tilbake der de skal være som ledd i den pågående forsvarsoperasjonen, er allerede oppe i flere titall, uttaler president Volodymyr Zelenskyj.

Da den russiske generalen Sergei Surovikin for få dager siden kunngjorde at en russisk tilbaketrekning var nært forestående, var det flere som ble overrasket over hvor åpenlyst generalen innrømmet nederlaget og varslet russisk retrett.

Ikke alle trodde på generalens ord.

Advarer om russisk hevn



General Sergei Surovikin. (AP Photo/Pavel Golovkin, File)

– De kan bestemme seg for å gjøre Kherson om til et nytt Stalingrad, sa Mark Voyger, til Newsweek. Voyger er tidligere rådgiver for general Ben Hughes som har bakgrunn som sjef for de amerikanske styrkene i Europa.

Han tror den største trusselen mot fremrykkende ukrainske styrker vil være risikoen for massive bombardement fra russisk artilleri som nå går i posisjon langs elven Dnepr. Kherson vil da være innen rekkevidde for russisk artilleri.

– Det er den største faren, at russerne posisjonerer sitt artilleri, rakettartilleri eller hva de har tilgjengelig, og bare bomber byen. De vil bruke den brente jords taktikk, for å bare ødelegge så mye av byen som mulig, advarer Mark Voyger.

Tidligere nestleder i Nato, general Sir Richard Shirreff, advarte også om at den russiske tilbaketrekningen fra Kherson kunne være en felle.

– Når russerne har kringkastet tilbaketrekningen på denne måten, så må det være en hake et eller annet sted, advarte genera i et intervju med Sky News.

Den brente jords taktikk



Den ukrainske hæren har latt være å gå til massivt bombardement av Kherson, både av hensyn til sivilbefolkningen, og for å unngå at byen blir ødelagt. Men russernes varslede tilbaketog blir fulgt av det som blir omtalt som den brente jords taktikk. Ikke bare plyndrer de alt av verdier, både fra private hjem og offentlige institusjoner. Sivile blir utsatt for brutale avstraffelser.

Store deler av byens infrastruktur blir nå ødelagt. TV-master og bruer sprenges. Byens vannforsyning er påført store skader, og selv kulturskatter blir demontert og kjørt i lastebiler inn i andre russisk-kontrollerte områder. En stor demning er allerede påført store skader, og den store frykten er at russerne velger å sprenge demningen og legge Kherson under vann.

General sammenligner med knusende slag under 2. verdenskrig



Sivile evakuert fra den russiskkontrollerte delen av Kherson-regionen i Ukraina sitter inne i en buss isdet de ankommer en lokal jernbanestasjon i byen Dzhankoi på Krim 10. november 2022.

Den tidligere sjefen for de amerikanske styrkene i Europa, general Mark Hertling, sammenligner den russiske retretten med de tyske styrkenes tilbaketog i Frankrike mot slutten av 2. verdenskrig.

– For seks uker siden nevnte jeg første gang potensialet til en omringing av typen. Ukrainske rapporter tyder på at det skjer. Hvis Russland ikke forbereder seg på dette, vil tusenvis av soldater blir drept eller fanget. Dette vil sementere den kjente inkompetansen til russiske hæren, skriver den amerikanske generalen på Twitter. Nå tyder mye på at russerne kan ha unngått dette, men det kommer også rapporter om store tap.

ISW: – De er i ferd med å sikre seg en stor seier

En russisk tilbaketrekning vil dessuten gi ukrainerne en mer fremskutt posisjon. Denne kan de utnytte til å gå løs på russiske stillinger lenger nord og nærmere Krimhalvøya, ifølge Financial Times:

«Russlands tilbaketrekning på vestbredden av elven Dnipro ville tillate de væpnede styrkene å true en kritisk russisk forsyningsvei fra Krim. I tillegg vil tre viktige veier, flere russiske logistikksteder og ammunisjonsdepot vil være innenfor rekkevidde av Ukrainas vestlig leverte høypresisjonsmissilsystemer», skriver avisen.

Ifølge Institute of the study of war (ISW) er det Ukraina som har initiativet nå.

– De er i ferd med å sikre seg en stor seier i Kherson, og den vil ikke være Ukrainas siste, skriver ISW.

