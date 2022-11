Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen: Dette er Russlands vinterstrategi

Russiske soldater ikledd vinteruniformer brukt at den røde armé under 2. verdenskrig marsjerer under en parade på den Røde plass i Moskva. Nå forbereder russerne seg på nok en vinterkrig på okkupert jord. Det kan bety nye tap av tusenvis av russiske soldater.

Russlands retrett fra Kherson er trolig et viktig signal om Putins kommende vinterkrig, mener militærekspert.

– Dette er en militært fornuftig, men politisk vanskelig avgjørelse. Jeg tror russerne har sett realiteten i det som skjer, og innser at de er nødt til å gjøre det. Men den offisielle forklaringen og unnskyldningen om at de gjør det for å beskytte sivilbefolkningen, holder ikke. Det er umulig å forklare retretten fra Kherson som vellykket.

Det sier oberstløytnant og ekspert på militær strategi, Geir Hågen Karlsen, til ABC Nyheter.

– Den første store beslutningen om tilbaketrekning ble tatt en måned etter invasjonen da russiske styrker trakk seg ut av forstedene til Kyiv. Dette viser at svakhetene i den russiske hæren er verre enn vi trodde. Vi snakker om dårlig ledelse, lite realistiske øvelser , dårlig treningsstandard, dårlig vedlikehold av utstyr og teknologi, lite meningsfylte oppdrag og generelt dårlig motivasjon. Russerne har tatt store tap og har gjort mange feilvurderinger, oppsummerer Karlsen.

Krigsplanen til Russlands president Vladimir Putin går ikke som planlagt. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)





– En betydelig jobb

Han mener det er helt åpenbart at russerne ville prøve å få ut så mye tungt utstyr de klarer, samtidig som de holder frontlinjene.

– Dette er komplekse operasjoner, men de har gjort en militær vurdering om at det ikke er gjennomførbart i lengden å holde Kherson. Derfor gjør det man kan for å få ut styrkene og plassere artilleriet på østsiden av elven for å støtte styrkene under retretten.

Han tror det vil ta lang tid før Kherson er ryddet for miner og eksplosiver .

– Det første ukrainerne må gjøre er å ta kontroll på hele det store området rundt Kherson. Det er en betydelig jobb. Derfor er det forståelig at Ukraina er skeptiske til det russerne sier. Det kan være greit å vente til å se hva som skjer, gå sakte frem og ikke gjøre noe overilt, men gradvis ta kontroll og sikre at byen er tom for russiske styrker.

– Militært fornuftig å trekke seg tilbake

Han viser til at Ukraina nå har tilgang på langtrekkende presisjonsartilleri som kan treffe mål på 80 kilometers avstand.

– Dette har allerede slått ut mange russiske ammunisjonslagre, kommandoplasser og ødelagt bruer og forsyningslinjer, noe som igjen har gjort det svært vanskelig for russerne å fortsette kampene rundt Kherson. Derfor er det militært fornuftig å trekke seg tilbake i stedet for å bite seg fast og risikere nye, store tap.

Dersom ukrainerne klarer å befeste Kherson, vil veien være kortere til Krim, som er et hovedmål. Men ettersom russerne nå forbereder nye forsvarsverk, kan veien til Krim likevel bli lang.

Ukrainske tjenestemenn ved frontlinjen i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina, 24. oktober 2022. 700 meter fra russiske stillinger, er en gruppe soldater fra 5. brigade i full gang med å forberede skyttergraven for vinteren, den andre fryktede fienden til det ukrainske infanteriet.

– De vil gjøre alt for å holde det hemmelig

– Elva Dnepr ligger fortsatt mellom styrkene, og det er langt til Krim. Det er en svært krevende operasjon for ukrainerne å krysse Dnepr. I tillegg vil det bli lettere for russerne å holde stand gjennom vinteren. Ved å etablere forsvarslinjer bak elven, vil dette kreve mindre styrker. Dermed kan de også frigjøre de beste styrkene og gi disse hvile før de er klar for nye offensive operasjoner. Mens de nylig mobiliserte, som er dårlig trente, dårlig utrustet og mindre motiverte blir plassert i forsvarsposisjoner.

– Hva tror du vil skje de kommende månedene når vinteren fester grepet?

– Hvis noen av partene skal komme med større offensiver, er det Ukraina, men de vil gjøre alt for å holde det hemmelig. Samtidig ser vi at den russiske strategien er å angripe byene og ødelegge kraftforsyning, da forsvinner også vann og drivstoffpumper og så videre, så det vil bli ulevelig. Håpet er at dette skal bidra til å legge stort press på ukrainske politikere, og at de vil inngå kompromiss.

– Putin trenger ikke å ha folket med seg

Han tror russerne vil prøve en tilsvarende strategi overfor Vesten.

Hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

– Putin håper nok at høye priser og energimangel skal føre til sosial og politisk uro. Hvorvidt denne strategien vil lykkes, er en annen sak. Men vi skal ikke undervurdere russernes evne til å tåle belastning, som trolig er sterkere enn vi er vant til. Derfor kan de holde det gående i lang tid. De vil om nødvendig også bruke mye makt mot sin egen befolkning for å unngå protester. Derfor kan det bli en krevende vinter. Jeg tror Putin er villig til å akseptere store tap for å lykkes. Han trenger ikke å ha folket med seg, bare han unngår protester som blir uhåndterlige, sier Geir Hågen Karlsen.

Han tror ukrainerne vil dra mest nytte av det kalde været, og at russerne vil bli tilsvarende svekket over tid.

– Når det blir mørkt og kaldt, så vil alt gå saktere. Men jeg har større tro på Ukraina. Det er mye som tyder på at russerne er dårligere utstyrt og at krigen så langt har vært en stor belastning for de russiske styrkene. Ukrainerne har mer å kjempe for og fører en eksistensiell krig.

– Det vil være en kompleks militær operasjon



– Er det sannsynlig at ukrainske styrker vil prøve å avskjære russerne lenger nord og på den måten kutte forsyningslinjene mellom de okkuperte områdene i nord og sør?

– Det finnes sikkert slike planer, men det vil være en kompleks militæroperasjon. De vil også bli mer sårbare ved å eksponere seg for angrep fra flere kanter. Da er faren at man strekker seg over for mye. I stedet vil man nok velge å gå mer forsiktig fram så man samtidig har nok styrker til å stå imot motangrep. Derfor vil vi nok i stedet se operasjoner i Donbas og i andre området nord og øst i landet, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

