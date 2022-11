Erdogan skal snakke med Putin og Zelenskyj om kornavtalen

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil ringe sine presidentkolleger i Ukraina og Russland i et forsøk på å redde kornavtalen, ifølge tyrkiske myndigheter.

– Vår president vil snakke med Putin og Zelenskyj i løpet av de neste dagene. Vi har troen på at vi skal klare dette. Kornavtalen kommer alle til gode, sier Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

Russland kunngjorde lørdag at de trekker seg fra avtalen etter det de hevdet var et terrorangrep med drone mot Svartehavsflåten i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya. Russland har advart om at det vil være risikabelt og farlig å fortsette kornavtalen uten russisk deltakelse, og at de ikke kan garantere for skipenes sikkerhet.

Flere korn skip har likevel seilt ut fra ukrainske havner til tross for Russlands advarsler.