Sverige og Finland vil vente med atomvåpen-diskusjon

NTB

Sverige og Finland vil foreløpig ikke ta stilling til om det kan bli aktuelt å utplassere atomvåpen på deres jord om de blir Nato-medlemmer.

Det bekreftet statsminister Ulf Kristersson og statsminister Sanna Marin på en pressekonferanse i forbindelse med det nordiske toppmøtet i Helsingfors tirsdag.

Finland ikke vil kreve forbehold for medlemskap på dette tidspunktet, sier Marin. Norge har en avtale om at det ikke skal lagres atomvåpen på norsk jord, men dette er det for tidlig å diskutere, mener hun.

– Vi har bestemt at vi ikke vil stenge noen dører i fremtiden for avgjørelser vi mener er riktig, men vi diskuterer aktivt disse sakene, sa Marin.

Sverige og Finland vil opptre samlet

Hun diskuterte medlemskapsprosessen tidligere tirsdag formiddag med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Hovedtemaet var ratifiseringen i Ungarn og Tyrkia, som lar vente på seg. Men spørsmålet om betingelser for medlemskap ble også tatt opp.

– Vi har en prosess i Finland hvor vi i parlamentet diskuterer sikkerhetspolitikken, så jeg tenker det er en naturlig prosess å også diskutere disse tingene, sa Marin.

Det er naturlig for Finland og Sverige å opptre samlet i disse spørsmålene, fulgte Kristersson opp sin finske kollega. Han påpekte at de anerkjenner Natos samlede kapasitet og slik forsvarsalliansen står i dag.

Åpner for å trekke seg som observatør til atomvåpenforbud

Kristersson har samtidig signalisert at Sverige kan komme til å trekke seg som observatør fra FN-konvensjonen om atomvåpen.

– Det skal ikke bare være diktaturer og farlige stater som har de farligste våpnene til rådighet, sier Kristersson til Aftonbladet.

Sverige har ikke undertegnet FN-konvensjonen om forbud mot atomvåpen, men har vært observatør siden 2021.

Observatørskapet innebærer at Sverige deltar på FN-møter om konvensjonen. Det er blitt sett som et signal til omverdenen at den blir sett positivt på.

Men spørsmålet om atomvåpenforbud har fått en ny omdreining i lys av Sveriges søknad om å innlemmes i Nato. Da vil landets sikkerhetspolitikk hvile på beskyttelse fra samarbeidsland som selv har atomvåpen, som Storbritannia, Frankrike og USA.

– Fullverdig medlem

Kristersson påpeker at Nato mener at hele forsvarsalliansens samlede kapasitet er viktig. Han vektlegger at Sverige akter å bli et fullverdig medlem av Nato.

På spørsmål om Sverige fortsatt kan være observatør av FN-konvensjonen, svarer han:

– Ja, det kan Sverige selvsagt formelt være. Jeg har ikke tatt ny stilling til dette på noen måte, men det er klart at vi akkurat nå fokuserer på å sørge for at Sverige lever opp til våre forpliktelser i henhold til avtalen, og at vi kan føre en god politikk også i Nato.

Heller ikke Norge har undertegnet traktaten, men deltar som observatør.

Natos offisielle linje – som også Norge har sluttet seg til – er at alliansen er imot forbudstraktaten fordi den er uforenlig med Natos atomavskrekking. Nato har gjentatte ganger erklært at Nato vil forbli en atomvåpenallianse så lenge atomvåpen eksisterer.