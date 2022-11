Valglokalene har åpnet i Israel

NTB

Valglokalene har tirsdag morgen åpnet i Israel. Valget er landets femte på fire år.

Israelerne har fram til klokken 21 norsk tid på å avlegge sin stemme. Valglokalene åpnet klokken 6, norsk tid.

Håpet er at valget skal sørge for å løse den fastlåste politiske situasjonen som har lammet landet de siste tre og et halvt årene. Nesten 6,8 millioner israelere er registrert som velgere, noe som er over 200.000 flere enn ved forrige valg i mars 2021.

De endelige resultatene fra valget er ikke ventet før onsdag, og jobben med å prøve å danne en ny koalisjonsregjering kan trekke ut i ukevis.