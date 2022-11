Amerikansk domstol stopper megafusjon av to forlag

NTB

En føderal domstol i USA hindrer landets største forlag Penguin Random Houses i å kjøpe opp konkurrenten Simon amp; Schuster, landets tredje største forlag.

Domstolen følger retningslinjene lagt av det amerikanske justisdepartementet, og henviser i sin avgjørelse til at kjøpsavtalen risikerer å svekke konkurransen om bestselgende bøker.

Avgjørelsen fra domstolen er en seier for president Joe Bidens administrasjon, som i fjor høst saksøkte Penguin Random House nettopp for å kunne blokkere oppkjøpet av Simon amp; Schuster. De hevdet da at sammenslåingen ville gi Penguin Random House for mye makt i markedet.

Aktor Jonathan Kanter i justisdepartementet konkurranseavdeling hyller avgjørelsen.

– Den beskytter levedyktig konkurranse rundt bøker, og er en seier for forfattere, lesere og den frie utvekslingen av ideer, sa han i en uttalelse.

Penguin Random House signerte avtalen om å kjøpe konkurrenten i 2020, og har tidligere avvist kritikken og i stedet hevdet at sammenslåingen ville øke konkurransen i markedet.