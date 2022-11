Sør-Koreas politisjef: Responsen i forkant av halloween-tragedien var mangelfull

NTB

Politiet i Seoul fikk flere henvendelser om farlige situasjoner i forkant av halloween-tragedien, men håndterte dem ikke godt nok, sier landets politisjef.

Politiet visste at en stor folkemengde hadde samlet seg selv før trengselen oppsto, noe som umiddelbart indikerte en farlig situasjon, sa politisjef Yoon Hee-keun tirsdag. Han la til at måten politiet håndterte henvendelsene var utilstrekkelig.

156 personer omkom da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt i Seoul lørdag. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap er 29 personer fortsatt kritisk skadd, mens 122 har mindre skader.

– Jeg føler et ubegrenset ansvar for den offentlige sikkerheten rundt denne ulykken, og jeg vil gjøre mitt beste for å sørge for at en slik tragedie ikke skjer igjen, sier Yoon.

– Politiet vil raskt gjennomføre intensive inspeksjoner og etterforskning av alle aspekter, uten unntak, for å finne sannheten bak denne ulykken, la han til.