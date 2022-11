Russisk milliardær sier fra seg statsborgerskapet

Den russiske milliardæren Oleg Tinkov frasier seg sitt russiske statsborgerskap på grunn av krigen i Ukraina, som han tidligere har kritisert.

– Jeg har tatt beslutningen om å frasi meg mitt russiske statsborgerskap. Jeg kan ikke og vil ikke bli assosiert med et fascistisk land som startet en krig med sitt fredelige naboland og dreper uskyldige mennesker daglig, sier Tinkov i en uttalelse på Instagram.

Han delte et bilde av et dokument som bekrefter at hans russiske statsborgerskap ikke lenger vil gjelde.

– Jeg håper flere fremtredende russiske forretningsmenn vil følge mitt eksempel, slik at president Vladimir Putins regime og økonomi blir svekket, og til slutt sender ham til et nederlag, skrev Tinkov videre.

Hevder den russiske eliten lever i frykt

Tinkov har tidligere vært sterkt kritisk til Russlands krigføring i Ukraina, og har hevdet at han ble tvunget til å selge sin andel i Tinkoff Bank, som han i sin tid grunnla, på grunn av kritikken. Han hevder at mange han kjenner i den russiske eliten er enige med ham, men at de er redde for å si det de mener.

Tinkov har kypriotisk statsborgerskap.

Han er ikke den eneste rike russeren som vender Putin ryggen.

Mange av Russlands fremste opposisjonelle er de siste årene blitt tvunget i eksil eller fengslet. Etter at Russland invaderte Ukraina, har presset økt ytterligere.

Den russiske oligarken Oleg Deripaska, her sammen med Russlands president Vladimir Putin, sier det vil være en gedigen feil å ødelegge Ukraina. Les mer Lukk

– Dette er en kollosal feil

Den russiske oligarken Oleg Deripaska, som kaller den russiske invasjonen for en krig, sier at det vil være en gedigen feil å ødelegge Ukraina.

Russiske myndigheter har insistert på at militæroffensiven i Ukraina er en «militær spesialoperasjon» og lagt ned forbud mot å bruke ordet «krig» om det som skjer i nabolandet.

Deripaska grunnla aluminiumsgiganten Rusal og er blant dem som er rammet av de vestlige sanksjonene mot Russland.

– Er det i Russlands interesse å ødelegge Ukraina? Selvfølgelig ikke, det vil være en kolossal feil, sa Deripaska på en pressekonferanse i Moskva juni.

Russland hevder ansvaret hviler på Ukrainas skuldre, og at krigen opphører så snart landet overgir seg.

– Den ukrainske siden kan få en slutt på alt sammen før dagen er omme, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Det trengs bare en ordre om at de nasjonalistiske enhetene skal legge ned våpnene, sier han.

Russland invaderte nabolandet 24. februar, men nekter for at det er snakk om invasjon eller krig. De omtaler det derimot som russiske spesialoperasjoner, ønsket av ukrainske folk.

