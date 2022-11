IAEA undersøker påstander fra Russland om «skitten bombe» i Ukraina

NTB

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier de har startet inspeksjoner i Ukraina etter påstander fra Russland om at det lages en såkalt skitten bombe.

Inspektørene har startet, og vil snart fullføre, undersøkelser på to steder i Ukraina for å uavhengig verifisere påstandene, sa IAEA i en uttalelse mandag.

IAEA-sjef Rafael Grossi vil senere denne uken dele de første funnene etter inspeksjonene på disse to stedene, het det videre i uttalelsen.

Inspeksjonene skjer etter en skriftlig anmodning fra Ukraina.

Russland har flere ganger den siste tiden påstått at Ukraina planlegger å bruke en såkalt skitten bombe mot russiske styrker, mens Ukraina på sin side mistenker at Russland selv vil bruke slike bomber i et falskt flagg-angrep.