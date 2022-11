Veteraner: Russland forsøker å rekruttere afghanske elitesoldater

NTB

Tidligere elitesoldater som kjempet sammen med amerikanske styrker i Afghanistan, skal nå bli forsøkt rekruttert av Russland for å kjempe i Ukraina.

Det gjelder spesielt de soldatene som etter den kaotiske amerikanske tilbaketrekkingen fra Afghanistan i fjor, har flyktet til Iran, opplyser tre tidligere afghanske generaler til nyhetsbyrået AP.

Generalene opplyser at Russland forsøker å rekruttere tusenvis av de tidligere elitesoldatene til en fremmedlegion som skal kjempe i Ukraina.

Det skal blant annet lokkes med en lønn på 1.500 amerikanske dollar i måneden og løfter om beskyttelse til soldatene og deres familier, slik at de kan unngå å bli deportert til Afghanistan.

– De vil ikke kjempe, men de har ikke noe valg, forteller en av generalene, Abdul Raouf Arghandiwal. Han sier han har kontakt med flere av de tidligere soldatene via tekstmelding.

– De spør meg om løsninger, og om hva de skal gjøre. De frykter at Taliban vil drepe dem hvis de drar tilbake til Afghanistan, fortsetter han.

Arghandiwal hevder at rekrutteringen ledes av det russiske leiesoldatselskapet Wagner.

General Hibatullah Alizai, som var den siste hærsjefen i Afghanistan før Taliban tok over makten, forteller at en tidligere afghansk sjef for spesialstyrken bidrar i rekrutteringen. Han har bodd i Russland og snakker språket.

Advarte om faren

Amerikanske soldater som kjempet sammen med afghanske spesialstyrker, har lenge advart om faren for at disse soldatene kan bli rekruttert av andre land.

Taliban har kommet med trusler mot de afghanske soldatene. En utvei for å holde seg i live har derfor kunnet være å slå seg sammen med andre styrker. Det omfatter også styrker som kjemper mot deres tidligere amerikanske og vestlige allierte.

En rapport fra Kongressen i august advarte spesifikt om farer knyttet til de afghanske spesialsoldatene som er trent av amerikanske spesialsoldater: De kan ende opp med å gi fra seg informasjon om amerikanske strategier og taktikker til IS, Iran eller Russland – eller kjempe for dem.

– Vi fikk ikke ut disse soldatene slik vi lovet, og nå ser vi konsekvensene av det, sier Michael Mulroy, en pensjonert CIA-offiser som tjenestegjorde i Afghanistan.

Han understreker at de afghanske spesialsoldatene er svært dyktige soldater.

– Jeg ville ærlig talt ikke ønske å møte dem på noen slagmark, og jeg vil absolutt ikke se dem kjempe mot ukrainerne, legger han til.

Mulroy tror imidlertid ikke russere vil klare å overtale mange av de afghanske spesialsoldatene til å bli med. Han forklarer det med at de fleste han kjente. var drevet av ønsket om å få demokratiet til å fungere i landet deres.

De tidligere afghanske spesialsoldatene som kjempet sammen med amerikanske og vestlige styrker i Afghanistan beskrives som svært dyktige. Nå skal Russland forsøke å verve dem til krigen mot Ukraina.

Mangel på soldater

Nyhetsbyrået AP begynte å undersøke den afghanske rekrutteringen etter at Foreign Policy skrev om fenomenet i oktober. Magasinet siterte ikke navngitte afghanske militær- og sikkerhetskilder.

Rekrutteringen skal ha begynt etter tilbakeslag for russiske styrker i Ukraina og etter Russlands president Vladimir Putins forsøk på massemobilisering av russere til krigen. Trusselen om å bli sendt i krigen, har bidratt til at nærmere 200.000 russiske menn har flyktet fra landet.

Det russiske forsvarsdepartement har ikke villet svare på APs spørsmål om å få en kommentar til rekrutteringen av afghanske spesialsoldater. En talsmann for Jevgenij Prigozjin, grunnleggeren av Wagner, avfeide påstandene om at det pågår en innsats for å rekruttere tidligere afghanske soldater som «rent tull».

Det amerikanske forsvarsdepartementet har heller ikke villet kommentere saken, men en høytstående tjenestemann antydet at rekrutteringen ikke er overraskende – gitt at Wagner har forsøkt å rekruttere soldater i flere andre land.

400 soldater vurderer

Det er uklart hvor mange av de afghanske spesialsoldatene som flyktet til Iran, som allerede er blitt kontaktet av russerne. En soldat har opplyst til AP at han via meldingstjenesten WhatsApp har hatt kontakt med rundt 400 andre spesialsoldater som vurderer tilbudet.

Han forteller at mange av afghanerne frykter at de blir kastet ut av Iran og at de er sinte for at USA lot dem i stikken.

– Vi trodde USA kunne lage en spesialordning for oss, men ingen tenkte engang på oss, sier en tidligere spesialsoldat. Han vil ikke stå fram med navn fordi han frykter for sin egen og familiens sikkerhet.

– De bare overlot oss i hendene på Taliban, legger han til.

Spesialsoldaten sier at han har fått tilbud om russisk visum til seg selv og sine tre barn og kona som fortsatt er i Afghanistan.

Andre har blitt tilbudt forlengelse av visumet i Iran. Han sier at han selv vil vente med å svare til han ser hva de andre i WhatsApp-gruppen bestemmer seg for, men han tror mange vil ta imot tilbudet.

På jakt etter soldater

Amerikanske veteraner som kjempet sammen med afghanske spesialstyrker, har fortalt at de konkret kjenner til et titall tilfeller der Taliban har gått fra hus til hus på jakt etter disse soldatene. De torturerer eller dreper dem, eller utsetter familiemedlemmer for vold dersom de ikke finner de tidligere soldatene. Disse historiene er ikke bekreftet av uavhengige kilder

Men Human Rights Watch har dokumentert at over 100 tidligere afghanske soldater, etterretningsoffiserer og politi ble drept eller «forsvant» bare i løpet av de første tre månedene med Taliban ved makten. Dette til tross for at Taliban hadde lovet dem amnesti.

FN offentliggjorde i juli en rapport om 160 utenomrettslige drap og 178 arrestasjoner av tidligere regjerings- og tjenestemenn fra militæret.

Broren til en afghansk spesialsoldat i Iran som har akseptert det russiske tilbudet, forteller at truslene fra Taliban gjorde det vanskelig å avslå tilbudet. Han forteller at broren hans måtte gjemme seg i tre måneder etter at Taliban hadde inntatt Kabul fordi Taliban lette etter ham.

– Broren min hadde ikke noe annet valg enn å akseptere tilbudet, forteller Murad, som bare vil oppgi fornavnet sitt på grunn av frykt for at Taliban kan spore ham opp.

– Men det var ikke noen lett avgjørelse, understreker han.

Mangler statistikk

Den tidligere afghanske hærsjefen Alizai forteller at mye av den russiske rekrutteringsinnsatsen i Iran er rettet mot hovedstaden Teheran og Mashhad, en storby som ligger nær den afghanske grensen.

Ingen av generalene som AP har snakket med, vet hvor mange som har sagt seg villige til å slutte seg til de russiske styrkene.

– Du får militærtrening i Russland i to måneder, og så blir du sendt i krigen, sto det i en tekstmelding som en tidligere afghansk soldat i Iran sendte til general Arghandiwal.

Arghandiwal sier det ikke finnes noen nøyaktig statistikk over hvor mange som er rekruttert.

Mellom 20.000 og 30.000 afghanske spesialsoldater kjempet sammen med amerikanerne under den langvarige krigen i Afghanistan. Bare noen få hundre høytstående offiserer ble evakuert da USA og Nato trakk seg ut av Afghanistan. Mange av de afghanske soldatene jobbet ikke direkte under amerikansk kommando og var dermed ikke kvalifisert for amerikansk visum.

– Men det var disse soldatene som kjempet til siste stund. De forhandlet aldri, aldri, aldri med Taliban. Det å forlate dem, var en stor feil, mener general Alizai.

