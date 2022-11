Siktet mann ville ta Nancy Pelosi som gissel

En politibil står parkert utenfor hjemmet til Nancy Pelosi dagen etter at en mann trengte seg inn i huset og gikk til angrep på ektemannen hennes. Foto: Stephen Lam / San Francisco Chronicle via AP / NTB

NTB

Mannen som er siktet for angrepet mot Paul Pelosi, Nancy Pelosis mann, skal ha forklart seg om planer om å holde politikeren som gissel.

Mannen er nå siktet på føderalt nivå for blant annet drapsforsøk, opplyste statsadvokat Brooke Jenkins på en pressekonferanse mandag kveld.

– Dette huset og kongresslederen var et spesifikt mål. Dette var politisk motivert, sa hun i forbindelse med at siktelsene mot angriperen ble lagt fram.

Han blir også siktet for å ha utøvd vold mot ektefellen til en amerikansk politiker og for å ha kidnappingsforsøk.

Gissel

Paul Pelosi ble angrepet i ekteparets bolig i San Francisco fredag kveld. Nancy Pelosi var ikke hjemme, men i Washington da angrepet skjedde. Paul Pelosi ble slått i hodet med en hammer og fikk brudd på hjerneskallen i angrepet. Angriperen skal ha ropt «Hvor er Nancy?».

I siktelsen fra påtalemyndigheten står det blant annet at angriperen skal ha forklart at han tok med seg strips for å holde Nancy Pelosi som gissel for å «snakke med henne», og at han anser henne som «lederen for mengden av løgner fortalt av Demokratene».

Han har også forklart at han ville sluppet henne fri dersom hun fortalte «sannheten», men at dersom hun ikke gjorde det, ville han knuse kneskålene hennes.

Rettsmøte

Angriperen, en 42 år gammel mann, har foreløpig ikke fått oppnevnt advokat. Han skal i et rettsmøte tirsdag, og påtalemyndigheten vil be om at han holdes fengslet og ikke kan løslates mot kausjon.

Angrepet har skapt sterke reaksjoner i USA, spesielt blant politikere. President Joe Biden fordømte angrepet på det sterkeste fra talerstolen i Philadelphia lørdag, og kalte det «foraktelig».

– Nok er nok er nok, sa han, og la til at politisk vold ikke har noen å gjøre i USA.

Også tidligere president Donald Trump har fordømt angrepet mot Paul Pelosi, og kalte det «forferdelig» da han snakket med den konservative spanskspråklige nyhetssiden Americano Media.