Ekspert: – Det finnes bare en slutt på Ukraina-krigen

Russlands president Vladimir Putin under en tale i forrige uke.

Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt mener krigen er en kamp på liv og død for Russlands president Vladimir Putin.

Det er over ni måneder siden Russland invaderte Ukraina, og russerne synes å slite med det de ønsket å oppnå med invasjonen.

Ifølge eksperter er det lite som tyder på at krigen kommer til å være over med det første.

– En kamp på liv og død

Jakob Hedenskog, analytiker ved sentrum for Øst Europa-studier ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm, mener krigen kun kan avsluttes på en måte.

– Det finnes bare en slutt på krigen. Det er at Ukraina vinner og Russland forlater ukrainsk okkupert territorium. Det er ingen forhandlingsløsning der Ukraina overlater territorier til Russland i bytte mot «fred». Russland ville bare brukt dette som en pause for å lade opp batteriene for å så gå videre og forsøke å ta mer av Ukraina, sier han til Expressen.

Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt tror det mest sannsynlige er at Putin-regimet på en eller annen måte kollapser.

– Så lenge Vladimir Putin sitter ved makten, vil krigen fortsette på en eller annen måte. For ham er det en kamp på liv og død – det har han gjentatt flere ganger, sier Bildt til Expressen.

Rekke angrep mot elektrisitetsnettet

Mandag var det nye russiske angrep i Ukraina da Russland utførte omfattende angrep mot Ukrainas energianlegg, ifølge det ukrainske presidentkontoret.

Over 50 raketter ble avfyrt mandag morgen, ifølge hæren.

Russland har de siste to ukene gjennomført en rekke angrep mot elektrisitetsnettet i Ukraina, noe som har fått store følger for kraftforsyningen i landet.