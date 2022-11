Iransk nyhetsbyrå: Tusen personer skal stilles for retten

Eksiliranere demonstrerer i Ottawa i Canada lørdag. Foto: Justin Tang / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Mens iranere fortsetter å demonstrere mot det sjiamuslimske prestestyret, opplyser en iransk dommer at 1.000 mennesker skal rettsforfølges etter uroen.

Den øverste dommeren i Teheran opplyser ifølge nyhetsbyrået Tasnim at cirka 1.000 mennesker skal stilles for retten for å ha utført «sabotasjehandlinger» under den siste tidens hendelser, melder Reuters.

Det oppgis at handlingene blant annet inkluderer å ha overfalt eller gjort sikkerhetsvakter til martyrer, samt å ha tent på offentlig eiendom.

Rettssakene skal holdes denne uken, og de skal være offentlige, ifølge Tasnim.

Protestene i Iran har vart i cirka sju uker og er de største på flere år. Tross advarsler fra myndighetene fortsetter folk å gå ut i gatene for å kreve flere rettigheter og mer demokrati.