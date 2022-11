Biden anklager oljeselskaper for å være krigsprofetører

President Joe Biden varsler at oljeselskaper kan bli straffet økonomisk hvis de ikke sørger for å øke produksjonen og få ned prisene. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden varsler at oljeselskaper kan bli straffet økonomisk hvis de ikke sørger for å øke produksjonen og få ned prisene.

I en uttalelse mandag anklaget han oljeselskapene for å være krigsprofetører ved at de tjener rekordhøye summer på energikrisen samtidig som de nekter å bidra til at prisen synker for amerikanske forbrukere.

– Mitt team vil jobbe sammen med Kongressen for å se på mulighetene som er tilgjengelige for oss og andre. Det er på tide at disse selskapene stanser krigsprofeteringen, ta sitt ansvar i dette landet og la det amerikanske folket slippe, samtidig som de gjør det bra, sa Biden.

Han langet ut mot flere selskaper, blant annet ExxonMobil, som kunne notere et overskudd på 19,7 milliarder dollar i tredje kvartal.

Presidenten kritiserte selskapet for å bruke den rekordhøye inntjeningen til å gi aksjeeierne svært høyt utbytte samtidig som det unngår å gjennomføre produksjonsforbedringer som kan komme kundene til gode.