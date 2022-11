FN avviser russisk påstand om at kornskip var involvert i angrep i Svartehavet

FN-toppen Martin Griffiths avviser at skip lastet med ukrainsk korn var innblandet i angrepet mot et russisk krigsskip i Svartehavet i helgen. Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB

FN-toppen Martin Griffiths avviser at skip lastet med ukrainsk korn var innblandet i angrepet mot et russisk krigsskip i Svartehavet i helgen.

Griffiths er leder for FNs kontor for humanitære saker (OCHA). Under en redegjørelse i FNs sikkerhetsråd mandag sa han at det ikke var noen slike skip i den såkalte sikre sonen i Svartehavet, også kalt «kornkorridoren», da angrepet skjedde lørdag.

– Ingen fartøy rapporterte om noen hendelse i helgen, sa Griffiths.

– Korridoren er bare linjer på et kart. Når skip som omfattes av avtalen ikke er i området, har ikke korridoren noen særskilt status. Den gir verken dekning eller beskyttelse for offensive eller defensive militære handlinger, sier Griffiths.

Russland trakk seg søndag fra kornavtalen som skulle sikre eksport av korn fra havner ved Svartehavet. Bakgrunnen var et droneangrep mot Russlands svartehavsflåte på Krim-halvøya.

Russlands forsvarsdepartement har uttalt av en av dronene kan ha blitt sendt fra et sivilt skip som er leid inn for å eksportere jordbruksprodukter fra ukrainske havner. Russlands FN-ambassadør gjentok påstanden i Sikkerhetsrådet mandag.

Ukraina hevder at Russland bruker angrepet som et påskudd til å trekke seg fra avtalen.

Selv om russerne har trukket seg fra avtalen, forlot flere skip med jordbruksprodukter ukrainske havner mandag. Avtalen ble forhandlet fram ved hjelp av Tyrkia og FN.