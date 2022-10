Sveriges finansminister: Økonomien går en tøff vinter i møte

NTB

Den svenske regjeringen venter at landets brutto nasjonalprodukt (BNP) krymper med 0,4 prosent neste år. I tillegg ventes det at inflasjonen forblir høy.

Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson presenterte mandag regjeringens økonomiske prognoser, og tallene var ikke av det lystige slaget.

Sveriges BNP ventes å krympe med 0,4 prosent i 2023, noe som står i sterk kontrast til den forrige regjeringens anslag i august om en vekst på 0,4 prosent.

– Prognosen for svensk økonomi er dyster, og det finnes betydelig risiko for at utviklingen blir verre enn i hovedscenarioet, sier finansministeren.

Hun legger til at det blir viktige avveininger i den svenske finanspolitikken framover. Inflasjonen ventes ifølge dette hovedscenarioet å ligge på 5,2 prosent.

Økonomiforskerne på Konjunkturinstitutet venter at økonomien krymper med 0,1 prosent neste år. De regner med en inflasjon på 4,6 prosent. Som i Norge er inflasjonsmålet i Sverige 2 prosent.

Svantesson sier det er vanskelig å si hvor lenge Sverige vil ha en lavkonjunktur, som betyr økonomisk aktivitet som er lavere enn den trendmessige utviklingen skulle tilsi.

Hvor langvarig den dystre økonomiske situasjonen vil vedvare, er vanskelig å anslå, understreker Svantesson.

– Man må være forberedt og planlegge for det verste, sier hun.