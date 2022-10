Helsevesenet viktigste tema i dansk valgkamp

Valgplakater for Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på en lyktestolpe i Aalborg i forkant av valget. Nytt Folketing skal velges tirsdag 1. november.

Helse er det danske velgere legger størst vekt på før folketingsvalget. Utenriks, inflasjon og energipolitikk kommer langt ned på listen, ifølge meningsmåling.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen later til å ha fanget opp hva mange velgere er opptatt av. Hans nystartede parti Moderaterne ble dannet i juni i år. Partiet har vokst raskt på målingene den siste tiden etter at det har lagt fram flere forslag om helsesaker.

På en av de siste meningsmålingene før valget fikk Moderaterna over 11 prosent av stemmene. Framgangen kommer som følge av at Løkke Rasmussen har stor troverdighet på helsefeltet, mener eksperter.

Han var den første som la fram en plan som ble «veldig konkret», ifølge Jes Søgaard, professor i helseøkonomi ved Syddansk Universitet.

Planen ble lagt fram i midten av oktober, få uker før valget. Løkke Rasmussen vil midlertidig legge på is en behandlingsgaranti han selv innførte da han var helseminister i 2022. I tillegg har han foreslått å gi helsepersonell lønnstillegg.

Behandlingsgarantien har ikke vært et tema som de andre partiene har berørt.

– Men han kan gjøre det, fordi det faktisk var han som innførte det. Og dermed er det noen som i en avgjørende fase kan forklare at det gir mening å suspendere den, sier Jes Søgaard.

Flere partier vektlegger helse

Flere andre partier har også lagt større vekt på helsepolitikk utover i valgkampen. Det bidrar til at velgerne også anser det som en viktig sak, mener Søgaard.

En del av forklaringen på at helse er blitt et viktig tema, handler også om de utfordringene helsevesenet strever med, som ventetider og personellmangel. Dette er løftet tydeligere fram i denne valgkampen enn tidligere, mener professor i helseøkonomi Jakob Kjellberg ved Det nasjonale forsknings- og analysesenter for velferd – Vive.

Også han mener Løkke Rasmussen skiller seg ut.

– Han setter meget tydelig ord på at den måten vi har organisert og strukturert helsevesenet på, ikke er noe godt svar på hvordan den demokratiske krisen skal forsvinne, sier Kjellberg til Ritzau.

Få synes energipolitikk og inflasjon er viktigst

Undersøkelsen fra Voxmeter ble gjennomført mellom 17. og 23. oktober. Respondentene ble bedt om å krysse av for de tre sakene de anså som viktigst. 1.119 personer deltok.

Disse temaene ble prioritert av velgerne:

* Helse, inkludert leger og psykiatri 44,9 prosent. Opp fra 37, 5 prosent på måling en uke tidligere.

* Klima og miljø 44,1 prosent.

* Eldre, pensjon og førtidspensjon 23,3 prosent.

* Grunnskole, barn og unge 17,6 prosent.

* Skatt og økonomi 15,4 prosent.

* Privatøkonomi 12,1 prosent.

* Utenrikspolitikk 11,5 prosent.

* Inflasjon 10,7 prosent.

* Sosialpolitikk 9,2 prosent.

* Energipolitikk 7,5 prosent.

Enighet om innvandring

Når danskene går til stemmeurnene tirsdag, kan de velge mellom 14 partier i folketingsvalget. Det er knyttet stor spenning til utfallet. Hver femte velger (22,1 prosent) var fortsatt i tvil om hvilket parti de skal stemme på, viste en måling fra Voxmeter som ble gjennomført fredag.

Hjemlige temaer har dominert valgkampen, alt fra skattekutt til behovet for flere sykepleiere. Bølgene later til å ha lagt seg når det gjelder mink-skandalen, som i lang tid tok mye plass i den politiske diskusjonen.

– Også innvandring har stort sett vært fraværende som tema i valgkampen, ettersom de store politiske partiene stort sett er på samme linje, sier professor i statsvitenskap Kasper Møller Hansen ved Københavns universitet til nyhetsbyrået AP.

De siste tiårene har Danmark vedtatt noen av de strengeste innvandringslovene i EU.