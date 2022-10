Kina vil ta forholdet til Brasil til et «nytt nivå» etter Lulas seier

NTB

Kinas regjering gratulerer Luiz Inacio Lula da Silva med seieren i presidentvalget i Brasil.

– Vi er villige til å samarbeide med den nye brasilianske regjeringen ledet av Lula, for å ta det omfattende strategiske partnerskapet mellom Kina og Brasil til et nytt nivå, og til større gagn for de to land og de to folk, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian på en pressekonferanse i Beijing mandag.