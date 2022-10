Nettsted: To kornskip har forlatt Ukraina

NTB

To lasteskip med korn og andre landbruksprodukter har seilt ut fra ukrainske havner, ifølge et nettsted som overvåker skipstrafikken.

Det skjer på tross av at Russland lørdag kunngjorde at de trekker seg fra en avtale som skal sikre eksport av korn fra det krigsherjede Ukraina. Tolv skip skulle etter planen forlate ukrainske havner i henhold til kornavtalen, og to av dem har ifølge nettstedet seilt ut.

FNs generalsekretær uttrykte dyp bekymring for beslutningen, og et intenst diplomati ble i helgen satt i sving for å få Russland til å snu. Kornavtalen er avgjørende for å dempe den globale matkrisen som er forverret av invasjonen av Ukraina.

I juli inngikk Russland og Ukraina separate, men likelydende avtaler med Tyrkia og FN om utskiping av korn fra den ukrainske havnebyen Odesa. Avtalene har gjort det mulig å eksportere mer en 9 millioner tonn ukrainsk korn, hovedsakelig til den tredje verden.

Russland trakk seg lørdag fra avtalen som følge av det de hevder er et terrorangrep mot Svartehavsflåten i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya. Russland hevder båter som brukte sjøkorridoren som er opprettet for korneksport, fraktet droner fra Odesa-området til bruk i angrepet.

Beviser for dette er foreløpig ikke lagt fram, og Ukraina hevder Russland selv står bak ødeleggelsene i Sevastopol.