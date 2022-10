Norge vil gjenoppta regnskogsatsingen i Brasil etter Lulas valgseier

NTB

Norges regnskogsatsing ble lagt på is i 2019 etter at Jair Bolsonaro vant presidentvalget. Nå tar Norge sikte på å gjenoppta samarbeidet etter Lulas valgseier.

Jair Bolsonaro vil sitte som president fram til 1. januar, hvorpå Lula da Silva tar over som landets president.

I løpet av denne overgangsperioden vil den norske regjeringen ta kontakt med Lulas overgangsteam for å gjenoppta regnskogsamarbeidet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Vi vil snakke med hans folk for å forberede det formelle og få på plass en styringsstruktur. Det står betydelige summer frosset på konto i Brasil i amazonasfondet, som kan utbetales raskt, sier Barth Eide til NTB.

Kuttet støtte i 2019

Etter at Bolsonaro kom til makten i 2019, har avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas økt kraftig. Bolsonaro har kuttet i miljøtiltak og gjort det klart at han ønsket landbruk og annen næringsvirksomhet i områder der det i dag er regnskog.

Bolsonaros prioriteringer førte til at både Norge og Tyskland kuttet miljøstøtte til Brasil sommeren 2019.

– Det har vært en voldsom økning i avskoging under Bolsonaro, noe som har vært svært bekymringsfullt. Alle som er opptatt av klima, har smertelig sett hvordan han har sett fullstendig bort ifra gamle avtaler og løfter, sier Barth Eide.

– En viktig dag

Lula vant med nærmere 51 prosent av stemmene mot 49 prosent til Bolsonaro.

Lula var også president i landet mellom 2003 og 2010. Han skal nå ta fatt på sin tredje fireårsperiode. 77-åringen har kommet med store løfter, blant annet at Brasil skal ta tilbake sin plass i kampen mot klimakrisen, spesielt når det gjelder Amazonas-regnskogen.

– Dette er en viktig dag. Det er bra for Brasil, men også for hele verden, sier Barth Eide.

– Så er det jo slik at presidenten styrer jo ikke alene, heller ikke Lula. Det blir litt som da Biden vant valget i USA, han tar over et land med et komplisert politisk landskap å navigere i, sier han.

Klimatoppmøte i Egypt

Om en drøy uke samles en rekke statsledere og regjeringssjefer på klimatoppmøtet COP27 i Egypt, og Barth Eide vil også være til stede.

– Der vil det jo være Bolsonaros Brasil som møter opp, og vi må ha respekt for denne kommende overgangsfasen. Men det er full mulig at det blir sendt et signal fra Lula om hva som kan ventes når han overtar, sier han.

– Brasil har vært krevende i mye av det internasjonale arbeidet, ikke bare klima. Vi ser fram til en litt annen tone.