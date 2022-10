Ukraina: Omfattende russiske angrep mot Kyiv og Kharkiv

NTB

Ukrainske myndigheter melder om massive russiske angrep på kritisk infrastruktur i Kyiv, Kharkiv og andre byer.

Deler av den ukrainske hovedstaden Kyiv var mandag morgen uten strøm og vann som følge av angrepene, opplyser ordfører Vitalij Klitsjko.

Myndighetene har også meldt om mulige strømbrudd i byene Kharkiv og Zaporizjzja som følge av nye russiske angrep.

Nyhetsbyrået AFPs journalister meldte om minst fem eksplosjoner i Kyiv mellom klokka 8 og 8.20 mandag morgen.

Angrepene skjer to dager etter at Russland anklaget Ukraina for et droneangrep mot den russiske Svartehavsflåten.

Russland beskyldte i helgen Ukraina for å stå bak det de omtalte som massive droneangrep mot den russiske svartehavsflåten i Sevastopol på Krim lørdag. Ukraina har avvist anklagene og hevder Russland selv har skyld i ødeleggelsene.

Russland svarte med å stanse sin deltakelse i avtalen som FN framforhandlet for å sikre trygg passasje av skip med korn ut fra Ukraina.

Moskva annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014, åtte år før Russlands president beordret en storstilt invasjon av nabolandet.