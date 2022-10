Stille fra Bolsonaro etter Lulas valgseier

NTB

Sittende president i Brasil, Jair Bolsonaro, har fremdeles ikke uttalt seg offentlig etter at hans motkandidat Lula da Silva ble erklært som valgvinner.

Lula vant med nærmere 51 prosent av stemmene mot 49 prosent til Bolsonaro.

Det var i forkant av valget søndag knyttet spenning til om Bolsonaro kommer til å godkjenne valgresultatet dersom det gikk Lulas vei. Senest for noen dager siden erklærte han at den som får mest stemmer, blir president, og sa at «slik er demokratiet».

Men han har ikke gått ut offentlig og erkjent valgnederlaget i timene etter landets valgmyndigheter sa at Lula vant. Ifølge det høyrevridde nyhetsnettstedet Antagonista har kilder nær presidenten sagt at han ikke kommer til å ringe Lula med det første, men at han heller ikke har planer om å utfordre valgresultatet.