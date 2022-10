Valgvinner Lula: – Brasil er tilbake

Valgvinner Lula da Silva i Brasil holdt søndag kveld sin første tale etter at det ble klart at han skal bli landets neste president. Foto: Andre Penner / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

I sin første tale etter at det ble klart at han vant presidentvalget i Brasil, erklærer Lula da Silva til verden at «Brasil er tilbake».