Verdensledere gratulerer Lula med valgseieren

NTB

USAs president Joe Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron er blant flere som sender gratulasjoner til Lula da Silva, som vant presidentvalget i Brasil.

– Vi vil slå oss sammen for å ta fatt på de mange felles utfordringene og fornye vennskapsbåndene mellom våre to land, skriver Macron på Twitter , bare minutter etter at det endelige valgresultatet ble kunngjort.

Portugals president Antonio Costa har allerede ringt Lula og gratulert ham, skriver han på Twitter.

– Jeg ser med stor entusiasme fram til å jobbe sammen i de kommende årene, til fordel for Portugal og Brasil, men også rundt globale spørsmål, skriver lederen for Brasils tidligere koloniherre.

Biden gratulerer Lula med å ha vunnet etter et «fritt, rettferdig og troverdig valg».

– Jeg ser fram til å jobbe sammen og fortsette samarbeidet mellom våre to land i månedene og årene som kommer, sier Biden i en uttalelse.