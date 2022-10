Russiske marineoffiserer snakket om å slippe atombombe over Berlin

Kan være ment for å skremme Tyskland og Vesten, mener britiske The Times.

Måneder før Russland invaderte Ukraina ble det fanget opp meldinger fra russiske krigsskip i forbindelse med en militærøvelse i Østersjøen.

Det skriver Business Insider som henviser til tyske Der Spiegel.

Ifølge den tyske avisen, siterer flere tyske sikkerhetskilder og rapporterte at russiske offiserer, skal de russiske marineoffiserene ha snakket om å slippe atombomber over Berlin og to tyske militærbaser.

De to militærbasene skal ha vært Ramstein Air Base i det sørvestlige Tyskland, som fungerer som et hovedkvarter for USAs luftstyrker i Europa, og Buchel Air Base, som antas å være hjemmet til rundt 20 amerikanske atomstridshoder.

The Times skriver at meldingene muligens var et forsøk på å skremme Tyskland og Vesten i forkant av invasjonen av Ukraina.

At de russiske offiserene mente alvor, og at det på det tidspunktet fantes konkrete planer om å bombe tysk jord, er derimot lite trolig. Slik prat er ikke uvanlig under militære øvelser, skriver avisen.