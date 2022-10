Russland hevder å ha funnet canadiske deler i droner brukt mot Sevastopol

NTB

Deler i dronene som ble brukt i angrepet mot Sevastopol på Krim lørdag, kommer fra Canada, hevder Russlands forsvarsdepartement.

De hevder dronene ble sendt fra et område nær Odesa i Ukraina, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. En av dronene ble sendt fra et skip som fraktet korn fra Ukraina, hevdes det videre.

Et russisk fartøy ble ødelagt i angrepet mot Sevastopol lørdag. Russland hevder dronene fløy langs korridoren som er opprettet for å transportere korn ut av Ukraina, før de skiftet kurs og fløy mot den store russiske flåten i Sevastopol. Denne informasjonen skal russerne ha fått ved å analysere vrakrester og informasjon fra minnekort i noen av dronene. Navigasjonsmoduler i dronene stammer fra Canada, hevder forsvarsdepartementet.

Etter angrepet kunngjorde russiske myndigheter at de vil trekke seg fra kornavtalen med Ukraina. Avtalen ble forhandlet fram mellom Ukraina, Russland, FN og Tyrkia og har gjort at flere millioner tonn korn har blitt skipet ut av ukrainske havnebyer, til tross for krigen.