Israelere går til sitt femte valg på under fire år

NTB

Den israelsk-palestinske befolkningen kan bli avgjørende for utfallet av valget i Israel – enten de holder seg hjemme i frustrasjon eller avgir stemme.

Israel har i mange år vært preget av dårlig fungerende regjeringskoalisjoner. Tirsdag 1. november avvikler Israel valg for femte gang på under fire år.

Stemmene til Israels palestinske borgere drukner ofte i landets støyende politiske hverdag, og har generelt liten tyngde i det israelske samfunnet. Men i dette valget kan denne gruppen sitte med nøkkelen for å løse opp i den fastlåste politiske situasjonen.

– Jeg kan knapt huske en eneste valgkamp som har vært så avhengig av de arabiske borgernes stemme, sier Arik Rudnitzky ved tenketanken Israel Democracy. Han er spesialist på stemmemønstre i den palestinsk-israelske befolkningen.

Ordfører Fayez Abu Souhaiban i byen Rahat understreker viktigheten av valgdeltakelse, men innrømmer at det er vanskelig å mobilisere.

– Det store spørsmålet er hvordan vi får arabiske borgere til å møte opp i valglokalene, sier han.

– Det er et stort problem og et veldig stort dilemma at mange ikke vil møte opp, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Netanyahu splitter befolkningen

Den tidligere, lengesittende, skandaleombruste og korrupsjonssiktede Benjamin Netanyahu er fortsatt en kandidat velgerne må forholde seg til – og som de er sterkt splittet i synet på. Netanyahu ble leder av det konservative partiet Likud i 2005, og var statsminister fra april 1996 til mai 1999 og igjen fra mars 2009 til juni 2021.

Dagens velgere er omtrent splittet i to når det gjelder synet på om Netanyahu er skikket til å fortsette å tjene landet, eller ikke.

De som altså kan avgjøre om han faktisk kan komme tilbake i maktposisjon er israelerne som er av palestinsk avstamning og som har familiebånd i tilstøtende territorier Israel erobret i 1967. De utgjør rundt en femdel av den israelske befolkningen.

Dersom det blir høy valgdeltakelse i denne gruppen betyr det en fordel for Netanyahus politiske motstandere. Dårlig valgoppmøte kan gjøre det mulig for Netanyahu å vende tilbake som statsminister.

Historisk lav deltakelse?

De fleste meningsmålingene har imidlertid spådd en historisk lav valgdeltakelse blant arabiske velgere – og det til tross for at den avtroppende koalisjonsregjeringen for første gang i historien inkluderte et arabisk parti, det lille, konservative, islamistiske partiet Raam.

Men den historiske arabiske deltakelsen i regjeringen førte ikke til stor entusiasme i den palestinsk-israelske befolkningen, som sliter med utbredt kriminalitet, økte levekostnader og generell mistillit til de politiske institusjonene. Til tross for mange fagre løfter, så de ingen bedring – eller utsikter til bedring – i sine levekår.

Ligger dårlig an

Hvis meningsmålingene får rett, vil arabiske partier til sammen bare få åtte seter i parlamentet med til sammen 120 medlemmer. Det er en nedgang fra 2020 der de fikk inn 15 representanter. Noen meningsmålere spår enda dårligere resultat.

Lav arabisk valgdeltakelse vil trolig stanse den nåværende koalisjonens muligheter til å komme tilbake til makten, mens Netanyahus høyreleir vil kunne få regjeringsansvar. Man vil da etter alle solemerker få en koalisjon som vil stå for en svært hard linje når det gjelder nettopp den arabiske delen av befolkningen. Regjeringskoalisjonen vil trolig bestå av flere ekstreme politikere som i dag karakteriserer arabiske politikere som terrorister og vil ha dem deportert.

En kraftinnsats

Arabiske politikere har derfor den siste tiden gjort en kraftinnsats for å samle støtte og motivere folk til å stemme. De har satt opp skilt rundt omkring i arabisk-dominerte boligområder der de oppfordrer innbyggerne til å møte opp i stemmelokalene, og de har dratt ut til folk for å snakke direkte med dem.

– Folk har mistet håpet, mener Sami Abu Shehadeh, som er leder for Balad-partiet, som står i fare for ikke å komme over sperregrensen.

– Vi forteller dem at hvis de stemmer på Balad så betyr det mye mer enn bare en stemme. Den kan endre hele det politiske kartet, understreker Shehadeh.

– Det er jo israel-palestinerne som er den gruppen som virkelig kan avgjøre valget – på godt og vondt, sier Mohammad Magadli, politisk analytiker ved Nas Radio og den israelske TV-kanalen Keshet 12.

Faren for en ny fastlåst politisk situasjon er selvsagt også sterkt til stede. Det kan føre til at Israel kan gå mot enda et nyvalg.

Israels sterkt fragmenterte politikk krever nemlig koalisjonsbygging. Netanyahu, som er en meget sterk lederskikkelse, har slitt med å danne en levedyktig regjering. Tidligere allierte har nektet å jobbe sammen med ham så lenge han kjemper mot korrupsjonsanklager.

Arabiske partier har historisk sett blitt avvist av eller selv nektet å slutte seg til israelske regjeringer. I fjor var et historisk unntak, da Raam, ledet av Mansour Abbas, altså valgte å gå inn i koalisjonen, med statsminister Yari Lapid i spissen. Koalisjonen sendte Netanyahu ut av regjering etter 12 år.

Men koalisjonsregjeringen, som besto av et sammensurium av partier med lite til felles, kollapset etter ett år på grunn av interne konflikter.

Mistet troen

Balad-leder Abu Shehadeh besøkte nylig den arabisk-dominerte byen Umm al Fahm, der han prøvde å overbevise folk om å bruke stemmeretten sin.

Men Shadiya Mahajneh forteller at hun har mistet troen og ikke vil stemme.

– Vi føler ikke at det hjelper, kriminaliteten i de arabiske områdene øker og de arabiske politikerne gjør ingenting, sier hun.

Palestinere i Israel nyter på papiret alle rettigheter som israelske borgere, og mange har nådd langt både på myndighetsnivå og i næringslivet. Men arabiske borgere opplever likevel generelt mye diskriminering – både når det gjelder boligmarkedet, jobbmarkedet og når de trenger offentlige tjenester.

De israelsk-palestinske lokalsamfunnene er også ofte fattigere og med lavere utdanningsnivå enn andre områder i Israel.

Venter 40 prosent

Valgdeltakelsen blant arabere har generelt vært lav. Ved neste ukes valg forventes valgdeltakelsen blant arabere å være på snaue 40 prosent, mot 60 prosent av resten av befolkningen.

Mange av de israelsk-palestinske velgere er svært skeptiske til ledernes evne eller ønske om å få til endring. De opplever at deres stilling i landet ble nedgradert da Knesset i 2018 vedtok en ny lov som definerte landet som «en nasjonalstat for det jødiske folk», der kun jøder har selvbestemmelsesrett. Loven ble vedtatt med 62 mot 55 stemmer og den slo også fast at hebraisk er landets nasjonalspråk. Tidligere hadde arabisk samme status. Det ble også slått fast at «jødiske bosetninger (i Israel) er i nasjonens interesse».

Den arabiske befolkningen er dessuten svært frustrerte over den konstante voldskonflikten mellom Israel og Palestina. De er splittet mellom Israel og samfunnet de er en del av – og solidariteten med palestinere på Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem. I Israel blir de ofte sett på med mistenksomhet.

Frustrasjonen ble ikke mindre etter at Mansour Abbas parti gikk inn i koalisjonen i fjor. Mange fikk et håp om bedring i livssituasjonen, men Abbas i regjering klarte ikke å levere resultater. Det forsterket følelsen hos mange av at de ikke kan stole på politikere.

– Etter 75 år som minoritet i Israel er araberne veldig lei av alle tomme løfter, fastslår lærer Dalia Fadila, som jobber med å fremme arabisk integrering i det israelske samfunnet.