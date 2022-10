Putin skal ha gitt generaloberst Alexander Pavlovitsj Lapin sparken

Russlands president Vladimir Putin hilser på generaloberst Alexander Lapin, daværende sjef for Russlands sentrale militærdistrikt, under en prisutdeling i Kreml i Moskva 31. mai 2018. Nå skal den meritterte generalen være sendt ut i det ytterste mørket etter å ha blitt kraftig kritisert for flere strategiske feil under kampene i Øst-Ukraina.

Alexander Lapin er fratatt ansvaret som øverskommanderende for de russiske styrkene i Øst-Ukraina. Samtidig kommer det meldinger om at generalobersten er meldt savnet. Andre kilder hevder at han er sendt på tre ukers ferie.

Det er foreløpig ikke kommet en offisielle bekreftelse fra russiske myndigheter om at generaloberst Alexander Pavlovitsj Lapin er fjernet, men ifølge Moscow Times skal en kilde i det russiske forsvarsdepartementet ha bekreftet at 58-åringen er vraket fra stilingen.

Ifølge Euro Weekly skal Lapin ha blitt avskjediget fra alle sine militære fullmakter i Russland. Generalobersten skal tidligere i krigen ha blitt tildelt ansvaret i Øst-Ukraina av generalene Gerasimov og Sjojgu. Det har så langt vært katastrofalt.

En av de høyest rangerte befalene i Putins hær

Alexander Pavlovitsj Lapin hadde ansvaret for Russlands styrker i det østlige Ukraina. Han regnes som en av de høyest rangerte befalene i Putins hær. Senest i sommer ble han tildelt æresordenen «Russlands helt» av Vladimir Putin etter at å ha ledet troppene som erobret byen Lysychansk etter svært harde kamper.

Lapin har de siste månedene blitt kraftig kritisert av blant andre den tsjetsjenske diktatoren Ramzan Kadyrov og flere profilerte russiske militærbloggere for den mislykkede russiske strategien i Øst-Ukraina.

Kadyrov gjentok kritikken mot Lapin i et innlegg på Telegram 28. oktober. Her skal den tsjetsjenske krigsherren ha anklaget generalobersten for å ha resignert ved et av frontavsnittene.

Kadyrov kalte Lapin for «talentløs»

Feilet nye anneksjoner i Ukraina: Fra venstre, Moskva-utnevnt sjef for Kherson-regionen Vladimir Saldo, Moskva-utnevnt sjef for Zaporizhzhia-regionen Jevgenij Balitskij, Russlands president Vladimir Putin, sentrum, Denis Pushilin, leder av selverklært av Donetsk People's Republic og Leonid Pasetsjnik, leder av den selverklærte Luhansk People's Republic, poserer for et bilde under en seremoni for å signere traktatene for fire regioner i Ukraina for å slutte seg til Russland, i Kreml i Moskva, 30. september 2022. (Grigory Sysojev, Sputnik, Kreml Pool-bilde via AP, fil)

Ifølge Kadyrov skal Lapin ha overgitt forsvarslinjene ved bosetningene Terny, Torskoye og Yampolovka uten kamp, skriver Odessa Journal.

Lapin er blant annet blitt anklaget for å overgi den strategiske byen Lyman da ukrainske styrker overkjørte russerne under lynoffensiven i september. Under den kaotiske russiske tilbaketrekningen skal et betydelig antall russiske soldater ha blitt eliminert og store mengder militært utstyr ha blitt ødelagt eller overtatt av ukrainske styrker.

I begynnelsen av oktober, etter den russiske retretten fra Lyman, i den nordlige Donetsk-regionen, ikke langt fra grensene til Kharkiv- og Luhansk-regionene, kritiserte Kadyrov generalen og kalte ham «talentløs», skriver det uavhengige nettstedet Meduza.

Refset av «Putins kokk»

Leder for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, også kjent som «Putins kokk» har anklaget Lapin for å la ukrainske styrker bryte gjennom deler av frontlinjen i det han beskriver som en kapitulasjon.

Retretten ble regnet som et stort tilbakeslag for Kreml etter at Putin erklærte fire regioner i Ukraina som en del av Russland, inkludert Donetsk, der blant annet byen Lyman ligger.

Generaloberst Alexander Pavlovitsj Lapin ble også kritisert da han våren 2022 hedret sin egen sønn for «frigjøringen» av Chernihiv-regionen. Utmerkelsen ble gitt samme dag som Russland kunngjorde sin retrett fra det samme området.

Død, syk eller på ferie?



Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin driver offisielt en rekke restauranter og cateringvirksomhet i Russland, og grunnet sin omgang med Vladimir Putin har fått tilnavnet Putins kokk. Han er også utpekt av alt fra forskere til FBI som den de facto lederen av Wagner-gruppen, og som sjef for flere av de såkalte trollfabrikkene med hackere. Her serverer han sjefen sin middag i 2011.

Nå er spørsmålet hva som skjer videre med den avsatte generalobersten.

Noen timer etter at han skal ha blitt sparket, rapporterte det ukrainske nyhetsnettstedet Channel 24 at Lapins kropp var funnet i Moskva-elven, som renner gjennom det vestlige Russland. Meldingen ble senere trukket tilbake, skriver The Sun.

Tidligere lørdag siterte russiske lokale medier en kilde i Forsvarsdepartementet på at Lapin hadde tatt tre ukers ferie.

«I begynnelsen av neste uke vil han fly til sykehuset. Deretter følger en ukes hvile før han vil gå tilbake til tjeneste», uttalte kilden.

Det tsjetsjenske statlige kringkastingsselskapet Grozny har også rapportert om Lapins avgang uten å sitere kilder. Den patriotiske Telegram-kanalen Gray Zone refererer til flere rapporter om at Lapin er degradert.

Rettet våpen mot egne offiserer



General Alexander Lapin er blant annet under etterforskning for å ha truet en leder for en mobilisert enhet som trakk seg tilbake fra frontlinjene uten ordre, skriver Meduza.

Enheten hadde vært under ild i minst halvannet døgn, og flere soldater var drept i trefningene. Da bestemte gruppen, som hovedsakelig besto av mobiliserte soldater, å trekke seg tilbake til Svatove for å få nye ordre.

«Siden det ikke var noen offiserer eller kommando, sprøvde vi å finne hovedkvarteret og spørre om nye ordre. Vi sto på en bensinstasjon da oberstgeneral Lapin kom bort til oss. Da han fikk vite om retretten holdt han pistolen sin mot løytnantens hode, sjefen for det femte kompani, og beordret oss til å gå tilbake til fronten. Han rettet også en rekke fornærmelser mot oss og kalte oss forrædere, desertører og mange mer støtende ord,» står det i klagen.

