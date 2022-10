Russland har stjålet levningene til Vladimir Putins inspirasjonskilde fra Ukraina

Russland har stjålet levningene til prins Grigorij Aleksandrovitsj Potemkin fra en krypt i Ukraina. Potemkin sto i bresjen for annekteringen av Krim i 1783 og etableringen av «nye Russland».

Prins Grigorij Aleksandrovitsj Potemkin, også kjent som elskeren til Katarina den store, spilte en nøkkelrolle da Russland annekterte Krim i 1783, og med det lagde «Nye Russland» i Sør-Ukraina.

Prins Grigorij Aleksandrovitsj Potemkin.

Det sies at Potemkin, som også regnes som grunnleggeren av Kherson og Odesa, er en inspirasjonskilde for Russlands president Vladimir Putin. Det er her hans imperialistiske ambisjoner i Ukraina kommer fra og årsaken til at han omtaler russere og ukrainere som «ett folk».

Flyttet fra St. Katarina-katedralen

Potemkins levninger ble lagt i en krypt i St. Katarina-katedralen i byen Kherson i Ukraina. Disse har nå Russland fjernet, og flyttet lengre inn i russisk-okkupert territorium, ettersom ukrainske styrker tar innpå i Kherson-regionen.

Det skriver flere utenlandske medier, deriblant Business Insider.

– Vi fraktet restene av den hellige prinsen som var i St. Katarina-katedralen til venstre bredd, sier Vladimir Saldo, den Russland-utnevnte lederen av Kherson-regionen, i et intervju på russisk TV, ifølge The New York Times.

– Potemkin ville avskydd Putin

Historiker og forfatteren av boka «Katarina den store og Potemkin», Sebag Montefiore, er ikke særlig imponert over Putin og Russlands nyeste påfunn. I en Twitter-melding skriver historikeren at Potemkin ville ha avskydd Putins «primitive» og «grusomme nasjonalisme».

(Artikkelen fortsetter under innlegget)

Videre spår Montefiore at Putin vil gravlegge de stjålne levningene i en ny praktfull grav i Moskva, under en storslått «TV-ekstravaganza» for å fremme krigen.