DNA-bevis frigjør amerikansk mann fengslet i nesten 40 år

Allerede i 2000 ba Maurice Hastings om DNA-testing for å bevise sin uskyld, men forespørselen ble avslått. Foto: J. Emilio Flores / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Maurice Hastings, som tilbrakte nesten 40 år i fengsel for et drap han ikke begikk, er løslatt etter at DNA-tester viste at han er uskyldig.