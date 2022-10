General Motors suspenderer annonser på Twitter

NTB

General Motors suspenderer betalte annonser på Twitter etter at Elon Musk tok kontroll over meldingstjenesten.

– Vi har kontakt med Twitter for å få en idé om hvilken retning plattformen tar under den nye ledelsen, sier en talsmann for GM.

Musk er eier av Tesla, som er en av General Motors' konkurrenter.

Børsen i New York bekreftet fredag at Elon Musk hadde fullført sin overtakelse av Twitter på 44 milliarder dollar.

Musk tvitret tidligere at «fuglen er frigjort» og skrev senere «la de gode tidene komme».