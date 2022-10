Obama driver valgkamp for demokratene

NTB

Tidligere president Barack Obama i USA sier at selve demokratiet er i spill ved mellomvalget neste måned. Han driver valgkamp i sørstaten Georgia.

Obama, som i motsetning til president Joe Biden fortsatt er svært populær, startet fredag en valgkampturné som tar ham til flere delstater til støtte for demokratiske kandidater.

I talen sin fredag oppfordret han alle til å komme seg til valglokalene for å hindre at konspirasjonsteoretikere blir valgt til viktige stillinger som kontrollerer framtidige valg.

– Det er ikke nok å velge demokrater øverst på stemmeseddelen. Vi må velge gode folk til lavere stillinger. Over hele landet stiller noen av dem som forsøker å undergrave demokratiet vårt, til valg til stillinger som kontrollerer det neste valget, sa han.

To svarte i Georgia

Obama talte i en forstad til Atlanta der flertallet er svarte, og i Georgia er det to svarte kandidater som håper å vinne: senator Raphael Warnock, Georgias første svarte senator som søker gjenvalg mot den Trump-støttede tidligere fotballstjernen Herschel Walker, og Stacy Abrams som håper å slå ut Brian Kemp som guvernør.

Etter å ha hamret løs på republikanerne og tidligere president Donald Trumps falske påstander om at presidentvalget i 2020 var juks, kom han også inn på abortrettigheter etter den omstridte kjennelsen i tidligere i år.

– Kvinner alle steder burde ha kontroll over hva som skjer med deres egen kropp. Det burde ikke være omstridt å si at det mest personlige helsespørsmål må avgjøres av kvinnen og hennes lege, ikke av en haug med stort sett mannlige politikere, sa han.

– Ikke skyld alt på Biden

Obama gikk også inn på økonomien som demokratene er forsiktige med å berøre siden det ikke går så bra, med inflasjon og høye bensinpriser som republikanerne satser på som hovedpoeng i valgkampen.

Han forsøkte å forklare at Biden og demokratene ikke må få all skylden for inflasjonen etter en periode med pandemi, problematiske forsyningskjeder og krig i Ukraina.

– Og hva er republikanernes svar? De vil gi skattekutt til de rike. Det er svaret deres på alt. Når inflasjonen er lav, kutt skatten. Når arbeidsløsheten er høy, kutt skatten. Hvis en asteroide var på vei mot jorda, ville de samle seg i et rom og si: Hva trenger vi? Jo, vi trenger skattekutt for de rike, sa Obama.

Viktige valg

Amerikanerne har allerede begynt å avlegge forhåndsstemmer i et valg som kan bestemme hvem som har kontrollen i Kongressens to kamre de neste to årene. I tillegg velges guvernører i en rekke delstater, samt hundrevis av andre stillinger i delstatene som blir viktige for avviklingen av framtidige valg.

Biden selv drev valgkamp i Pennsylvania for John Fetterman, som er demokratenes beste håp om å erobre en ny plass i Senatet, mens Obama fortsetter lørdag til Michigan for å støtte guvernør Gretchen Whitmer, og Wisconsin der han skal tale for Mandela Barnes som forsøker å slå ut senator Ron Johnson.