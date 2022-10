Xi Jinping rydder i rekkene: Dette er Kinas nye militærledelse

Eksperter er splittet over hva endringene i Kinas regjering og forsvarsledelse betyr for Taiwan og Taiwanstredet.

Folkets frigjøringshær har fått ny toppledelse, og ifølge militæranalytiker Brad Lendon vender de blikket i retning Taiwan.

I løpet av de siste par ukene har Kina, både politisk og militært, tatt en solid rydderunde. Bortsett fra når det gjelder lederen selv. President Xi Jinping har nemlig sikret seg en tredje femårsperiode som generalsekretær i Det kinesiske kommunistpartiet. Det til tross for at det i flere tiår har vært en regel om at partilederen blir byttet ut etter maks ti år.

Dette er første gang siden Maos tid at en kinesisk leder sitter i mer enn to perioder.

Samtidig erstattet Xi fire av de totalt syv medlemmene i Politbyråets stående komité, som er Kommunistpartiets øverste organ. De skal sammen utgjøre partiets innerste krets de neste fem årene, og de fire ferske medlemmene er lojale støttespillere av presidenten.

Det kinesiske forsvaret har gjennomgått samme rydderunde, hvor toppledelsen nå er utsmykket med nye skikkelser, som har fått kallenavnet «action men», skriver CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

En hendelse under forrige helgs forsamling i Kina fikk taiwanske ledere til å sperre opp øynene.

Flørter med krig

Den nye sentrale militærkommisjonen, som har direkte befalingsmakt over Folkets frigjøringshær, ble offentliggjort forrige uke. Samtidig kunngjorde Xi Jinping sitt mål om å innlemme Taiwan under Beijings kontroll. I utgangspunktet ønsker den kinesiske presidenten at dette skal foregå på fredelig vis, men han utelukker ikke makt, dersom det blir nødvendig.

Den ferske militærledelsen er alle kjent for sin ekspertise innen invasjon, noe som for alvor har tent fyr på bekymringene rundt en eventuell nært forestående invasjon av Taiwan, sier militæranalytiker Brad Lendon i en analyse i CNN.

I løpet av det siste året har Kinas tilstedeværelse rundt Taiwan økt betraktelig. Taiwan er en selvstyrt øy som Kina hevder tilhører Stor-Kina, et uformelt geografisk område som deler kommersielle og kulturelle bånd med han-kineserne. Stor-Kina innbefatter Kina, Hongkong, Macao og Taiwan.

Den nye ledelsen betegnes likevel ikke som et «krigsråd», men heller som strateger satt til å utarbeide det kinesiske forsvars fremtid, og legge til rette for hærens videre utvikling og dominans.

– En varm asiatisk krig er nok ikke like rundt hjørnet. Det er nok mer sannsynlig at hæren har tenkt å duppe rett under overflaten av hva som kan utløse slik krig, sier forsker James Char ved China Program at the Institute of Defense and Strategic Studies i Singapore.

(Saken fortsetter under bildet)

Zhang Youxia er blant Xis mest lojale støttespillere. Faren hans sto side om side med Xis far under Den kinesiske borgerkrig.

Xis nye forsvarstopper

Blant de to som er satt til å lede Den sentrale militærkommisjonen er tidligere leder for hærens østlige områder, general He Weidong. Han hadde overordnet ansvar for operasjonene som har funnet sted i Taiwanstredet den siste tiden. Weidong er en av ytterst få som har erfaring innen den type militær operasjon som vil være nødvendig dersom Kina skulle velge å invadere Taiwan.

Han skal lede Den sentrale militærkommisjonen sammen med general Zhang Youxia, som er å anse som en av Xi Jinpings mest lojale ledere. Zhang har sittet i kommisjonen tidligere, og er nå hentet inn igjen og promotert til tross for at han, med sine 72 år, er forbi den uoffisielle pensjonsalderen.

– Zhang stiller sterkt på to aspekter Xi setter svært høyt; lojalitet og krigserfaring fra Den sino-vietnamesiske krig i 1979, sier Lendon.

I tillegg har han hatt overordnet ansvar for militærets teknologiske utvikling, noe som står høyt på presidentens liste når det gjelder forsvarskappløpet mot USA. Landene kniver om å være verdens mektigste hær, og kappløpet er tett.

(Saken fortsetter under bildet)

Taiwans forsvarsminister Chiu Kuo-cheng er bekymret over situasjonen.

– Intet annet enn skremmende

Selv om eksperter har liten tro på at Kina har planer om å invadere Taiwan med det første, så har ikke øyas ledelse planer om å senke skuldrene.

«Situasjonen i Taiwanstredet er ikke bare uhyggelig», sier Taiwans forsvarsminister Chiu Kuo-cheng, som hevder at «et lite feilgrep kan utløse en gravalvorlig situasjon», skriver Wall Street Journal.

– La det ikke være noe tvil. Truslene mot Taiwan vil bare øke i omfang, sa generalsekretær for Taiwans sikkerhetsråd Wellington Koo i et TV-overført intervju i Taipei onsdag.

Koo mener å se faretruende tegn til uro i den kinesiske regjeringen, som han mener er stor grunn til bekymring. Han peker blant annet på hendelse som fant sted forrige lørdag, da den tidligere politikertoppen Hu Jintao tilsynelatende ble eskortert ut av kommunistpartiets seremoni. Se videoen her.

Ifølge kinesisk media måtte 79-åringen forlate salen som følge av helseproblemer, men Koo er ikke overbevist. Han, og andre taiwanske ledere, frykter at Hu ble kastet ut som et ledd i Kinas opprydding, og planer om å velge en mer hard politisk linje.

– Dette er intet annet enn skremmende, sier Koo.

Hvilke planer Kina og den kinesiske hæren har for Taiwan og Taiwanstredet vites ikke, og militæreksperter og politikers svært splittede syn på saken understreker at situasjonen er alt annet enn tydelig.