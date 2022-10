Zelenskyj: Fire millioner ukrainere rammet av strømkutt

NTB

Fire millioner mennesker over hele Ukraina er berørt av gjentakende strømkutt som følge av russiske luftangrep, sier president Volodymyr Zelenskyj.

Da presidenten holdt sin daglige tale fredag kveld, sa han at mange byer og regioner over hele landet nå har iverksatt et system der strømmen kobles ut i perioder for å rasjonere på strømmen.

Russland har de siste to ukene gjennomført en rekke angrep mot elektrisitetsnettet i Ukraina, noe som har fått store følger for kraftforsyningen i landet.

Torsdag sa nestlederen for president Volodymyr Zelenskyjs stab, Kyrylo Tymosjenko, at energiselskapene tvunget til å innføre strengere restriksjoner for å forhindre totalt strømbrudd.