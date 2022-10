Vladimir Putin hardt ut mot vestlig kanselleringskultur

– Selve den liberale ideologien har i dag endret seg til det ugjenkjennelige, sa da russiske presidenten torsdag kritiserte den vestlige kanselleringskulturen.

Under sin årlige tale til den såkalte diskusjonsklubben Valdaj torsdag denne uken, kom Russlands president Vladimir Putin med flere harde ord mot Vesten.

Blant annet hevdet han Vesten spiller et farlig, skittent og dødelig spill, og at det er de vestlige lederne som heller bensin på bålet når det kommer til krigen i Ukraina.

I talen kritiserte han også kraftig det han kalte vestlig kanselleringskultur, skriver Business Insider.

Putin: – Vesten bør se på seg selv først

– Den såkalte kanselleringskulturen er i bunn og grunn en kansellering av kultur som tilintetgjør alt som er levende og kreativt. Det hemmer veksten av fri tanke i økonomi, politikk og kultur. Selve den liberale ideologien har i dag endret seg til det ugjenkjennelige, sa Putin i talen.

Han sammenlignet også kanselleringskulturen med hvordan nazistene brente bøker under andre verdenskrig. Dette gjorde han ved å vise til at russiske Fjodor Dostojevskij og Pjotr ​​Iljitsj Tsjaikovskij, henholdsvis romanforfatter og komponist, «forbys» i Vesten.

Han refset så Vesten for å frata mennesker friheten til å ha et annet synspunkt.

– Ethvert alternativt synspunkt stemples som propaganda og en trussel mot demokratiet. Uansett hva som kommer fra Russland, hevder de det er Kreml sitt verk, men de bør se på seg selv først, sa Putin.

Sammenlignet Russland med J. K. Rowling

Putin har flere ganger kommet med kritikk av denne såkalte kanselleringskulturen.

Tilbake i mars, en måned etter at han invaderte nabolandet Ukraina, sammenlignet han Russland med den britiske forfatteren J.K. Rowling.

«Harry Potter»-forfatteren har vært i hardt vær for sine transperson-uttalelser. Uttalelsene fikk flere forfattere til å trekke seg fra Rowlings forlag. Bokhandlere i enkelte land fjernet Harry Potter-bøkene fra hyllene, og også i Norge sa mange norske bibliotekarer nei til å formidle bøkene.

Putins sammenligning falt imidlertid ikke i god jord hos forfatteren.

– Kritikk av vestlig kanselleringskultur er muligens ikke best laget av de som for tiden slakter sivile for å yte motstand, eller som fengsler og forgifter sine kritikere, skrev Rowling på Twitter og la til en hashtag som støtter Ukraina.

Rowling viste da til den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj som sitter i fengsel, og som før det ble forsøkt tatt livet av med nervegift.

Navalnyj er bare en av flere dokumenterte saker hvor Putins kritikere har blitt fengslet, forfulgt eller forgiftet.

Russland har også innført strengt sensurregime av sosiale og tradisjonelle medier i landet.

Nylig strammet de også inn en lov som forbyr såkalt propaganda for homofili.