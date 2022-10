India: Familier tvinges til å selge døtrene sine for å betale ned lån

En menneskerettighetskommisjon slår alarm og krever at indisk politi etterforsker «avskyelige» påstander om at familier blir tvunget til å selge døtrene sine dersom de ikke klarer å betale ned lånet de har tatt opp.

The National Human Rights Commission har levert et krav til myndighetene i delstaten Rajasthan i nordlige India. De krever at myndigheter og politiet igangsetter etterforskning inn i påstander om menneskehandel av befolkningens døtre, skriver The Guardian.

Det er ikke uvanlig at innbyggere, spesielt i landsbyene, ser seg nødt til å ta opp lån fra andre, mer velstående, innbyggere i samme landsby, dersom familiemedlemmer blir syke og behøver medisinsk hjelp. Uten mulighet til å betale for behandlingen ut av egen lommebok, ser de seg nødt til å låne penger.

Tvunget til å auksjonere bort datteren sin

Nå rapporterer lokale medier i en rekke distrikt i områdene rundt byen Bhilwara at dersom familier ikke makter å betale ned lånet innen fristen, så klages det inn til det lokale kasterådet, altså kastebaserte juryer som består av eldre og høytstående innbyggere fra landsbyen det gjelder.

Som straff har rådet angivelig beordret familier med gjeld til å selge sin egen datter, av og til flere enn én dersom lånet er stort. Kreditoren selger så den unge jenta til menneskehandlere, og slik får de tilbake pengene de har lånt bort, beskriver The National Human Rights Commission i sin rapport.

Kommisjonen skriver at dersom familien nekter å gi fra seg datteren sin, så blir moren i huset utsatt for voldtekt.

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet viser gamlebyen i Bikaner i delstaten Rajasthan. Les mer Lukk

– Dette er grov kriminalitet

Blant annet skal en familiefar ha tatt opp et lån på 1,5 millioner rupi, tilsvarende 150.000 norske kroner, av en nabo. Da han ikke klarte å betale ned lånet raskt nok, ble han tvunget til å selge sin søster og sin 12 år gamle datter som betaling.

I et annet tilfelle skal en mann ha sett seg nødt til å ta opp lån da kona hans ble alvorlig syk og behøvde behandling. Han tok opp et lån på tilsvarende 60.000 norske kroner, og måtte gi fra seg sin egen datter da han ikke klarte å betale det tilbake.

«Hun ble solgt tre ganger og ble gravid fire ganger», skriver kommisjonen.

Lokale myndigheter sier det er første gangen de hører om tilfellene, og en etterforskning er igangsatt.

– Dette er grov kriminalitet, og vi skal sørge for at ofrene blir hørt og at de skyldige blir stilt for retten, sier lovgiver Ashish Modi til The Guardian.