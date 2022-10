EU: Over 30.000 europeiske selskap eies av russere

NTB

Nærmere 31.000 selskap i Europa har russiske eiere, går det fram av en ny rapport fra EU-kommisjonen.

De fleste russiskeide selskapene i Europa driver innenfor eiendom, byggebransjen, hotellvirksomhet, finans og energisektoren, viser rapporten.

Rapporten analyserer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i EU, men har en egen seksjon om følgene av Russlands invasjon i Ukraina.

Minst 1.400 av de nærmere 31.000 russiskeide selskapene er eid av 33 russere som nylig ble satt på EUs sanksjonsliste og fikk sine verdier i Europa frosset som følge av krigen i Ukraina og bånd til ledelsen i Kreml.

Skjult eierskap

EU-rapporten konstaterer at enkelte russiske oligarker trolig skjuler at de eier eller kontrollerer selskap i Europa. Det skjer ved at eierskapet skjer via selskap i land utenfor EU, eller via stråmenn.

EU-kommisjonen etterlyser større innsats for å komme til bunns i dette og viser til at det i dag er lett for kriminelle og personer som er underlagt sanksjoner å skjule og hvitvaske verdier.

Skallselskap

– Det er relativt enkelt å opprette tomme skallselskap, og slike selskap kan derfor benyttes for å overføre hundrevis av millioner euro ved hjelp av transaksjoner ingen får innsyn i, konstaterer rapporten.

– Ved å benytte slike skallselskap kan kriminelle skjule opprinnelsen og endestoppen for penger, tillegg til å skjule hvem som egentlig står bak, heter det videre.

– Ved å kaste et lys over strømmen av skitne penger, kan man ikke bare bidra til å beskytte demokratiet og EU-innbyggernes sikkerhet, men også bidra til å begrense autokraters innflytelse, het det i rapporten.