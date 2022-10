Sverige: SD-politiker trekker seg etter å ha spredt nazipropaganda

NTB

En lokalpolitiker i Sverigedemokraterna (SD) trekker seg med øyeblikkelig virkning etter avsløring om at hun har spredt nazistisk propaganda.

Det melder avisa Expressen.

Rebecca Ädel går av etter at Expressen og magasinet Expo fredag avslørte at hun uttrykt seg positivt om «en ny Hitler» for en del år tilbake. Som følge av avsløringen åpnet SDs medlemskomité en gransking med tanke på Ädels fremtid i partiet.

Fredag ettermiddag kunngjorde SD i en pressemelding at Ädel, som er lærer og SD-politiker i Nynäshamn kommune i Stockholms län, har «trukket seg fra sitt politiske oppdrag og fra partiet».

Ifølge Expressen og Expo arbeidet Ädel mellom 2011 og 2013 som skribent og korrekturleser for Den nordiske motstandsbevegelsens propagandaside Nordfront.

I tekstene, som ble skrevet under et pseudonym, beskrev hun seg selv som nasjonalsosialist. Hun skal blant annet ha advart mot raseblanding og kalt skolen en indoktrineringsanstalt hvis mål var å lure barna til politisk korrekthet.

Ädel forteller i et brev sendt sammen med pressemeldingen fra SD om sin nazistiske bakgrunn og skriver at «det var en periode i livet som jeg skammer meg over».