Russiske myndigheter: Forflytting av sivile i Kherson er fullført

Russiske soldater ved et vannkraftverk ved elva Dnipro i Kherson-regionen i mai. Illustrasjonsfoto: Russlands forsvarsdepartement / AP / NTB

NTB

Arbeidet med å flytte sivile fra Kherson i Sør-Ukraina er fullført, ifølge sjefen for myndighetene på den russisk-annekterte Krim-halvøya.

– Arbeidet med å organisere det slik at innbyggere kan dra fra den venstre siden av Dnipro til trygge områder i Russland er fullført, skrev Sergej Aksynov på meldingstjenesten Telegram torsdag kveld.

Han lag også ut bilder av seg selv og andre representanter for russiske myndigheter under et besøk i området. De russiske okkupasjonsmyndighetene har bedt sivile om å forflytte seg til østsiden av elva Dnipro, samtidig som ukrainske styrker rykker fram.