USA ber ambassadeansatte forlate Nigerias hovedstad

NTB

USA beordrer ikke-essensielle ambassadeansatte og deres familier til å forlate Nigerias hovedstad Abuja på grunn av en forhøyet risiko for terrorangrep.

USAs utenriksdepartementet spesifiserer ikke hva slags trussel det er snakk om, men i sammendraget om Nigeria på departementets nettsider heter det at «terrorister kan angripe med lite eller ingen advarsel», og at kjøpesentre, markeder, hoteller, restauranter, utesteder og skoler er typiske mål.

Tiltaket kommer etter at ambassaden søndag oppfordret amerikanere til å begrense hvor mye de beveger på grunn av en «forhøyet risiko for terrorangrep i Nigeria, særlig i Abuja». Lignende advarsler har kommet fra Storbritannia, Canada og Australia.

Abuja, hovedstaden som ble planlagt og bygget opp fra grunnen av på 1980-tallet, har historisk vært ansett som trygg, men opprørsgrupper tilknyttet den ytterliggående jihadistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for flere angrep i de omkringliggende områdene det siste halvåret. Det bor om lag seks millioner mennesker i byen.

Nigerianske sikkerhetsmyndigheter har oppfordret innbyggerne til å forholde seg rolig og ta «nødvendige forholdsregler». Politiet har beordret anti-terrorøvelse i hovedstaden.

Innbyggere i Abuja-området har vært bekymret for sikkerheten etter at hundrevis av innsatte rømte fra fengselet Kuje i utkanten av byen etter at det ble angrepet. Islamistgruppa Boko Haram fikk skylda for angrepet.