Stort børsfall for Amazon etter kvartalsrapport

Amazon-aksjen stupte i etterhandelen torsdag da selskapet la fram resultat for tredje kvartal. Foto: Reed Saxon / AP / NTB

NTB

Amazons overskudd minket med 9 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor, framgår det av kvartalsrapporten selskapet la fram torsdag.

Overskuddet ble dermed på 2,9 milliarder dollar, rundt 30 milliarder kroner. Rapporten ble tatt dårlig tatt imot på etterhandelen i New York, der aksjekursen stupte med mer enn 20 prosent. Om fallet holder på fredag, vil det være den skarpeste nedgangen selskapet har hatt siden 2006, skriver CNBC.

Overskuddet minket til tross for at selskapet styrket inntektene med 15 prosent, opp til drøyt 127 milliarder dollar.

Selskapet sier de venter inntekter i fjerde kvartal på mellom 140 og 148 milliarder dollar i neste kvartal, svakere enn analytikeres prognoser på drøyt 155 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Amazon skriver at kundene har respondert «ganske positivt» på selskapets salgsdager de siste fire månedene, og skriver at det er «tydelig at kunder, særlig i disse usikre økonomiske tider, verdsetter Amazons vedvarende fokus på verdi og komfort».