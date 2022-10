FN-rapportør krever gransking av voldsbruken mot demonstranter i Iran

NTB

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran, Javaid Rehman, krever uavhengig gransking av regimets maktbruk mot demonstranter de siste ukene.

Det har vært omfattende protester i Iran siden den 22 år gamle kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt 16. september, tre dager etter at hun ble stanset på gata og anklaget for ikke å ha dekket håret tilstrekkelig til.

Minst 250 mennesker er ifølge FNs spesialrapportør Javaid Rehman siden drept under demonstrasjoner av sikkerhetsstyrkene i landet, blant dem minst 25 mindreårige.

– Det har helt klart vært mye brutalitet, sa Rehman på en pressekonferanse i New York torsdag. Der understreket han at anslaget over antall drepte trolig er svært forsiktig og at langt flere «utvilsomt» er drept.

Fortsetter

Ifølge Amnesty International fortsetter drapene på ubevæpnede demonstranter i Iran.

– De iranske sikkerhetsstyrkene har drept åtte mennesker siden i går kveld etter at de på nytt åpnet ild mot sørgende og demonstranter, het det i en kunngjøring fra menneskerettsorganisasjonen torsdag kveld.

Amnesty er sterkt kritisk til det de betegner som de iranske sikkerhetsstyrkenes «hensynsløse og ulovlige bruk av skytevåpen».

Opprør

Rehman rettet torsdag også hard kritikk mot det såkalte moralpolitiet og deres «problematiske rolle» i Iran.

– Det er nå et opprør i Iran, delvis som følge av drapet på Amini. De som protesterer, krever rettferdighet, sa Rehman.

FNs spesialutsending understreket videre at det ikke fins noen instanser i Iran som kan sikre full åpenhet, og han ber derfor verdenssamfunnet om å opprette en uavhengig etterforskningsmekanisme som kan gi svar på det som har skjedd siden Mahsa Aminis død.