Én drept og fem såret i knivangrep på kjøpesenter i Italia – fotballstjerne er blant de skadde

NTB

En person ble drept og minst fem andre er såret i et knivangrep på et kjøpesenter i utkanten av Milano torsdag kveld. Gjerningsmannen er pågrepet.

En mann tok en kniv fra en butikkhylle og knivstakk deretter flere mennesker på kjøpesenteret Milanofiori i forstaden Assago torsdag kveld.

Ifølge italienske medier ble minst fem mennesker stukket ned. En av dem døde på vei til sykehus mens tilstanden er alvorlig for to andre. De to siste oppgis å ha blitt lettere skadd.

Flere italienske medier melder at en av de skadde er fotballspilleren Pablo Marì, som spiller for Serie A-laget Monza. Han skal være alvorlig skadd.

Det er foreløpig ikke kjent om ofrene var tilfeldige forbipasserende eller om det skyldes en krangel mellom gjerningsmannen og de skadde.

Men politiet sier ifølge avisen Milano Corriere at det ikke er noe som tyder på at det er en terrorhandling.

Den antatte gjerningsmannen er ifølge italienske medier en italiensk statsborger i 40-årene som angivelig har psykiske problemer.